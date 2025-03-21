大埔公路狂亂駕駛車cam︱七人車高速逆線行被警追　目擊者︰勁呀

今日（21日）晚上9時10分，警方接報大埔公路 – 沙田嶺段近六合村有6車相撞，涉及5輛私家車及一輛輕型貨車，當中有車疑起火。意外中，5人報稱輕傷。警員到場經初步調查後，以涉嫌狂亂駕駛及行使虛假文書等罪拘捕兩人。據知，被捕人為其中一輛私家車的司機和乘客。



網上流傳車禍前的車CAM片段，見到一輛銀色七人車在大埔公路 – 沙田嶺段高速行駛，有警車響鞍緊隨其後，其間兩車均駛至逆線位置，目擊者驚訝說：「勁呀！馬騮山逆線呀！」有目擊事件的司機亦向《香港01》提供車cam片段，見到涉案銀色七人車撞到其他車後整架「彈起」，碎片四散，現場隨即冒出白煙。



消息指，警方較早時發現涉事銀色七人車有可疑，由屯門公路開始跟隨該車，該車一直逃走，一度駛到青衣，並在青衣西路衝紅燈，警方繼續緊追至大埔公路，其間七人車與警車均一度逆線高速行駛，其後發生意外。

網上圖片可見，多架涉案車輛撞至「炒埋一碟」，冒出大量白煙，車堆橫亘兩條行車線。另一白色私家車則獨自停在另一位置，右邊車身嚴重損毀儼如廢鐵，有人坐在路邊待援。另有交通警員將一人按在地上。

其中一輛涉事白色私家車冒出大量白色濃煙。（馬路的事 (即時交通資訊台) Facebook / Bosco Chu）

運輸署指，因交通意外，大埔公路 – 沙田嶺段（來回方向）近六合村的部分行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。

一輛白色私家車車身嚴重損毀，有人坐在路邊待援。（馬路的事 (即時交通資訊台) Facebook / Bosco Chu）

疑逆線行駛的銀色七人車（左），車頭嚴重損毀，碎片散落一地。（梁偉權攝）

意外涉及6車。（車cam L（香港群組）Facebook / Shaming Tsang）