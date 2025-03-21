大埔公路狂亂駕駛︱七人車屯公遭警追至大圍　司機登的士欲逃落網

大埔公路周五（21日）發生狂亂駕駛案，釀成6車相撞意外。消息稱，警方在屯門公路發現一輛可疑七人車違反交通規例，開始跟隨該車。可疑七人車一度駛到青衣，並在青衣西路衝紅燈，警方繼續緊追，七人車一度駛到九龍，其後轉上大埔公路，其間七人車與警車均一度逆線高速行駛。



至晚上9時許，七人車駛到大埔公路 – 沙田嶺段近六合村後，先與兩輛私家車相撞後，終釀6車連環相撞，其中一車疑一度起火。事件中5人受輕傷。七人車男司機和男乘客涉狂亂駕駛及行使虛假文書等罪被捕。



目擊者蘇先生憶述，當時他沿大埔公路往九龍方向行駛，涉事七人車高速逆線行駛，「離遠已經聽到一啲車輛刮地聲」，他於是「即刻收油，扭左少少」，「如果唔係佢撞嗰個應該係撞到我，當然梗係停車定一定驚啦大佬」。

蘇先生續稱，「後尾好唔好彩，（七人車）撞到我後面嗰架車，撞到凹哂」，更見「安全氣袋彈晒出嚟，後尾就瘋狂駕駛嗰個人想走，都被差佬捉到」。

目擊者蘇先生險被撞。（梁偉權攝）

現場消息指，車輛相撞後，可疑七人車司機立刻跳車，並跳上一輛的士意圖逃走，不過在場警員見狀，成功在的士上找到他，並當場將他制服。

意外波及的包括一輛貨van，司機梁先生指，當時七人車本來「行緊正線落嚟嘅」，「突然之間喺我前面，兩三架車位到抽頭衝出嚟，我扭一扭軚，避開佢，就撞到塊鏡（倒後鏡）」。他又形容七人車「好高速」。

其中一名被撞司機梁先生。（梁偉權攝）

被撞的還包括一輛Tesla私家車，車上人士在場協助警員調查，據知包括無綫新聞女主播王穎琪。

圖為被撞Tesla私家車上的一男一女，包括無綫新聞女主播王穎琪。（梁偉權攝）

案發於今日（21日）晚上9時10分，警方接報大埔公路 – 沙田嶺段近六合村，有6輛車相撞，涉及5輛私家車及一輛輕型貨車，當中有車疑起火。意外中，4名私家車司機和一名私家車乘客受輕傷，全部傷者均為男子，被送往威爾斯親王醫院治理。

其中一輛涉事白色私家車冒出大量白色濃煙。（馬路的事 (即時交通資訊台) Facebook / Bosco Chu）

運輸署指，因交通意外，大埔公路 – 沙田嶺段（來回方向）近六合村的部分行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。

疑逆線行駛的銀色七人車（左），車頭嚴重損毀，碎片散落一地。（梁偉權攝）

一名男子被捕，圖見有人被警員壓在地上。（馬路的事 (即時交通資訊台) Facebook / Bosco Chu）