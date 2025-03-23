警天水圍搗非法賭檔　檢賭具及$11萬現金　拘13男女

警方昨日（22日）於天水圍搗破一個懷疑非法賭檔，拘捕13名本地男女，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」，所有被捕人現正被扣留調查。



行動中，人員共檢獲一批賭具及約11萬元現金。（警方提供）

天水圍警區特遣隊人員昨日（22日）晚上約11時在天水圍天耀邨展開代號「速決」（QUICKSOLVE）的反非法街頭賭博行動，搗破一個懷疑非法賭檔。

人員在天耀邨對開拘捕5名本地男子及8名本地女子，年齡介乎45歲至85歲，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」。所有被捕人現正被扣留調查。警方行動仍在進行中。行動中，人員共檢獲一批賭具及約11萬元現金。

警方提醒市民，「街頭聚賭」屬違法行為，更會影響附近居民，造成滋擾。根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人於街道上進行非法賭博，一經定罪，最高可判罰款5萬元及監禁9個月。