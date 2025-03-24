海關破海上走私案拘4船員扣漁船　檢$2500萬魚翅雪茄及電子產品

香港海關上周六（22日）偵破一宗海上走私案，拘捕4名男船員，檢獲32箱走私貨物，包括400公斤乾魚翅，超過40萬件電子產品及1,200支雪茄等，市值約2500萬，並扣查一艘用作走私的漁船。



海關指，若該批貨品成功走私內地，可逃避約300萬元的稅項。被捕4名男船員，現正被海關扣留調查，稍後他們將被暫控一項企圖輸出未列艙單貨物罪，並於明天（25日）在西九龍裁判法院提堂。



行動中，海關檢獲32箱走私貨物，當中包括約400公斤受管制乾魚翅。（蔡正邦攝）

海關有組織罪案調查科特別調查第二組高級調查主任康恩稱，上周六晚上有組織罪案調查科人員，在屯門一帶進反走私巡邏，其間發現一艘漁船停泊在岸邊，及後有人將數十箱的貨物搬運到漁船的甲板之上，因此引起人員懷疑，當發現這艘漁船有機會會從西邊的水域離開香港時，有組織罪案調查科隨即與港口及海域科進行聯合行動截停船隻。

港口及海域科海域行動組高級督察黃芷欣稱，當漁船駛近香港西北面的水界，準備離開香港水域之前，海關區域巡邏船立即展開追截行動。最終人員於大澳附近的水域，截停了該艘正準備開往內地的漁船，並登船作出調查。

當時船上共有4名船員，人員要求船長出示載貨艙單，但船長未能提供載貨倉單及任何文件，人員隨即搜查船隻。經搜查後，人員發現其中一個船艙內佈滿了大量雜物，當移開所有雜物後，發現了通往船艙下層的通道，並於下層發現一個被木板圍封住的暗格，經仔細搜查之後，在暗格內檢獲一批未列在貨艙單的貨物，包括乾魚翅、電子零件及雪茄等。人員隨即拘捕該4名船員，並將案件交由有組織罪案調查科作跟進。

行動中，海關檢獲32箱走私貨物，當中包括超過40萬件電子產品。（蔡正邦攝）

海關有組織罪案調查科特別調查第二組高級調查主任康恩表示，海關經初步調查後，相信有不法份子僱用該批船員，並利用艘漁船作掩飾，試圖將這批走私物品偷運至內地。康恩續指，由於這批走私物品收藏在船體結構內的暗格或分間位置，海關有理由相信該艘漁船，是經改裝後以製造空間去收藏的走私貨物，因此海關將會扣查船隻，並安排合資格的驗船師作船體檢驗。

案中走私的漁船涉嫌有改裝，海關將扣查船隻並進行檢驗。（蔡正邦攝）

案件中，主要的走私物品包括受管制的乾魚翅、電子產品以及雪茄等等。海關相信不法份子走私乾魚翅的原因主要是，內地對貴價食材的需求高；另外如果要正當出口受管制的乾魚翅，要領取相關的出口許可證，因此不法分子不惜挺而走險，偷運這批乾魚翅返回內地。再者，不法份子走私貨物另一個主要原因是想逃避國家的稅項，以這宗案件的案值計算 ，若該批貨品成功走私內地，可逃避約300萬元的稅項。

行動中，海關檢獲32箱走私貨物，當中包括超過1,200支雪茄。（蔡正邦攝）

案中4名被捕的男子，年齡介乎31至53歲，他們的角色分別是船上的船長、輪機長以及兩名船員，4被捕人現正被海關扣留調查，稍後將暫控他們一項企圖輸出未列艙單貨物罪，並於明天（25日）在西九龍裁判法院提堂。

海關重申，走私屬非常嚴重的罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。而根據《保護瀕危動植物物種條例》任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。