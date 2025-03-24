周永恆涉踩風火輪被捕︱政府研究規管多年無定案　至今仍未合法

藝人周永恆涉嫌在天水圍行人路，非法踩「風火輪」被捕。網上片段可見他被多名警員及便衣人士制服撳地的經過，引起熱議。 近年不時可見「風火輪」、電動單車及滑板車等在街上行走，但駕駛這些電動可移動工具，其實均屬違法行為。政府研究規管多時，但「只聞樓梯響」，一直未有定案。



根據現時法例，在行車道、行人路及單車徑上使用「電動可移動工具」，包括電動滑板車、電動單輪車（俗稱風火輪）、電動平衡車、電動滑板、電動單車等，均違反香港法例第374章《道路交通條例》及其附屬法例，以及其他相關法例。而使用未經登記及領牌的電動可移動工具，一經定罪，最高可被罰款港幣1萬元及監禁12個月。除此之外，亦有機會觸犯「駕駛時沒有有效駕駛執照」﹑「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」及「在行人路上駕駛電單車」等罪行。



電動單輪車俗稱「風火輪」（資料圖片）

隨着電動可移動工具日趨普及，政府2023年亦曾為電動可移動工具制訂妥善的規管安排，以保障其安全有效，而計劃規管的電動可移動工具主要分為兩類，包括電動個人移動工具（例如電動滑板車、電動滑板、電動單輪車（俗稱風火輪）及電動平衡車等），以及電動輔助單車。

當局建議容許最高時速達25公里，重量最多達20公斤的電動可移動工具，以及重量最多達25公斤的電動單車在本港使用，相關安全設備及要求，則需要設有白光前燈及紅光後燈、設有警報儀器及剎車系統，而且不能接載乘客。電動可移動工具最多可配有1至2個車輪，而電動單車則可多達3個車輪。當局又建議，使用者必須年滿16歲，並須佩戴頭盔。

其實政府早於2020年已經開始研究「電動可移動工具」立法規管的可能性，當時運輸署發表了「檢討電動可移動工具在香港的使用」討論文件，隨後更成立跨部門工作小組深入研究。一年後，2021年亦在將軍澳和白石角開展試點計劃，2022年在科學園實施實驗計劃，2023年又啟動共享電動輔助單車試驗，但經過種種試驗過後，現時均未能令電動可移動工具納入規管。

▼藝人周永恆涉踩風火輪被捕▼

周永恆被多名軍裝及便衣警員捉住雙手，警員叫他「合作」，他則大叫「睇住我呀！」。（fb/Ho Simon）

周永恆被多名軍裝及便衣警員捉住雙手，警員叫他「合作」，他則大叫「睇住我呀！」，另一合疑為便衣警員的男子手持疑似攝錄器材拍攝，旁邊地面放有一部風火輪。（fb/Ho Simon）