有片｜藝人周永恆天水圍涉踩風火輪被捕　遭撳地鎖手銬狂叫救命

藝人周永恆涉在天水圍的行人路上，非法踩「風火輪」被捕。網上流傳兩段影片，拍下周永恆被多名警員及便衣人士制服的經過，亦見到現場有多人圍觀。上載片段的網民稱，當時周永恆涉嫌在天水圍的行人路上踩風火輪，「畀差佬捉到正正」，指他極力反抗及指控警員打人。



周永恆被多名軍裝及便衣警員捉住雙手，警員叫他「合作」，他則大叫「睇住我呀！」。（fb/Ho Simon）

其中一段影片影示，戴上鴨舌帽、手執一副眼鏡的周永恆，被多名軍裝及便衣警員捉住雙手，另有一名相信為便衣警員的男子，手持一部疑為攝影器材，拍攝警員捉住周永恆的情況，旁邊地面放有一部風火輪。其間警員不斷叫他「合作」、「合作啲好唔好呀」，周則大叫：「睇住我呀，我無嘢㗎！……我無撞到人呀！」，又叫他人「喂，你影住我！」

周永恆被多名軍裝及便衣警員捉住雙手，警員叫他「合作」，他則大叫「睇住我呀！」，另一合疑為便衣警員的男子手持疑似攝錄器材拍攝，旁邊地面放有一部風火輪。（fb/Ho Simon）

另一段影片則見到，周永恆已被多名便衣男子制服及按在地上，當中最少兩名便衣男子跪在他背上，亦有人按住其雙腳。周永恆多次大叫「救命呀！」，按住他的男子當中則有人叫「落CUFF（手銬）」，較早時拍攝現場情況的便衣男子，便從身上取出一副手銬，交予其中一名制服周永恆的男子，嘗試為周鎖上手銬。其間一名有份按住周永恆的白髮男子着周永恆「唔好郁，整親你呀下！」

周永恆被多名軍裝及便衣警員捉住雙手，警員叫他「合作」，他則大叫「睇住我呀！」，另一合疑為便衣警員的男子手持疑似攝錄器材拍攝。（fb/Ho Simon）

翻查資料，周永恆現年40歲。於2001年17歲時加入娛樂圈，2004年19歲時曾涉藏毒，被判18個月感化令，同年疑醉酒於街頭毀壞公物，被警方調查。他在2010年與趙頌茹結婚，育有兩女，惟其後周永恆涉婚外情和家暴，趙於2017年與他離婚，周永恆亦因涉家暴被控傷人罪，被法庭下令守行為18個月。

2018年，他與內地女友陳薇結婚，兩人育有一子。2023年夫婦疑曾爭執，女方報警稱被控嚇，周永恆被捕及被控「抗拒警務人員」、「襲擊警務人員」及「刑事恐嚇」罪，其妻亦表示正申請離婚。

周永恆被多名便衣男子制服在地。（fb/Ho Simon）