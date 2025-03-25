警半小時捉4車斑馬線不停車　扣3分罰$450　的士司機：賺埋唔夠畀

警方西九龍總區交通部今日（25日）針對交通違例展開大規模執法行動。中午12時，多名交通警員在黃埔德昌街行人天橋的高位部署，以錄影機輔助執法，打擊司機違例駕駛行為，包括在斑馬線不讓行人等，當警員發現違規車輛，隨即通知在地面的警員截停車輛，以登記司機資料及發告票。交通警在半小時內，發現4輛車輛在斑馬線不讓行人，各司機預料被扣3分及罰款450元。



多名交通警員在黃埔德昌街行人天橋高位部署，以錄影機輔助執法。(羅敏妍攝)

警方半小時內截停4輛車，包括貨車、比亞迪私家車、的士及Tesla私家車，均因在斑馬線不讓行人被罰。的士司機陶先生坦言不知本周警方有大型執法行動，並承認在斑馬線前沒有停車讓人，「睇唔到（行人），所以我咪無停到囉」，他指今次首次因此事被罰，「之前無試過……（被扣分罰款）梗係唔開心啦……隔離嗰架車都無讓啦，佢又唔票控隔離嗰架，票控我。」他坦言感到不公平，「梗係好貴啦，我成日都搵唔到450蚊，賺埋都唔夠畀㗎啦」。

的士司機陶先生承認未有停車讓行，坦言：「我成日都搵唔到450蚊，賺埋都唔夠畀。」(羅敏妍攝)

另一名司機黃先生亦因在斑馬線不讓行人被警方截停，他表示：「都無辦法，唯有之後停一停，先再起步，唔可以話收慢。」他清楚知道有這一條法例，「純粹我係睇唔到個行人，隔離有架車遮住咗睇唔到」，他坦言今次「當買個教訓」。