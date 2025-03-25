警西灣河捉亂過馬路　綜援翁打斜過路被罰：邊有$2千？無錢坐監囉

警方為打擊巿民亂過馬路，本周在全港多處執法，並在港島筲箕灣道與太安街交界派出便衣警員，截停亂過馬路的巿民，一小時內最少有10人被截，大部份是長者和外傭，其中一名領綜援的老翁，因為打斜過馬路被罰，他表示不知道不可以打斜過：「老人家唔知嘛！」揚言無錢交罰款，只好坐監。



筲箕灣道太安街交界處，有不少途人打斜過馬路。（黃煦緻攝）

警方在筲箕灣道太安街交界處執法，截查巿民亂過馬路。（黃煦緻攝）

今日上午9時至10時，警方交通部在筲箕灣道與太安街交界處執法，截停違例過馬路的巿民，包括衝紅公仔、打斜過馬路、綠燈閃亮時過馬路等，登記違規者資料後會發傳票。記者在場採訪，一小時內目測最少有10人被截，大部份是長者和外傭。

吳伯表示不知道不可以打斜過馬路。（黃偉民攝）

吳伯因為打斜過馬路被捉罰款，他無奈說：「我都唔知，知我就唔會打斜啦！老人家唔知嘛！睇到綠燈就打斜過嚟，我唔識呀！」又指沒有錢交罰款：「無錢呀！無錢咪坐監囉！邊度攞2000蚊呀？唔使食飯呀！一個月3千幾，攞綜緩。原諒老人家嘛！老人家唔識嘛！ 如果識我唔打斜過嚟。」

前公務員在綠公仔閃動時過馬路被罰。（黃偉民攝）

另一位90歲老翁在綠燈閃動時過馬路被捉，他表示無辜：「斑馬線過嚟，我梗係唔知（綠燈閃不可以過）啦！夾硬嚟無計呀！佢（警員）要交差。我係退休公務員嚟㗎，食緊長糧，你咁樣嚟搞我，你話軍裝就唔同，你咁嚟罰我幾千蚊！」

因為腳患行動慢的黃伯，因為「衝燈尾」被罰。（黃偉民攝）

黃伯則被指衝紅燈：「未過得晒（安全島），諗住行埋佢。（罰款）負擔梗係大啦！罰幾多都無辦法，第二度慳啲囉！」他解釋稱因為腳患行動慢：「我都唔係行得好穩陣，隻腳換咗骹，諗住行埋佢，佢話要拉。」不過他認為阻嚇性不大：「你睇啲人都係咁過啫。」

軍裝警員在高處錄影。（黃偉民攝）