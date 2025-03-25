有片｜朗豪坊「通天梯」23歲內地女暈倒　男子「公主抱」救回地面

旺角朗豪坊「通天梯」發生驚險暈倒意外。今（25日）早約11時15分，一名女子乘搭扶手電梯下行期間暈倒，面部及手腳擦傷；幸救護員接報趕抵時，她回復清醒，由救護車送往廣華醫院治理。據了解，女事主姓潘（23歲），為內地人。



事發一刻片段在小紅書流傳，可見身穿白色衫的長髮女事主，乘搭由8樓前往4樓的「通天梯」下行。至離地面仍有10多級距離時突然暈倒，更一度向前滾下數級，然後傾斜倒臥在梯級上。尾隨一對男女慌忙上前查看，其中黑衫外籍漢托起事主，地面另一名男子則立即上前「公主抱」，將女事主抱回地面，交由商場職員協助。



身穿白色衫的女事主，乘搭由8樓前往4樓的「通天梯」下行；至離地面10多級時突然暈倒。（西门小佐 ／ 小紅書影片截圖）

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資料顯示，朗豪坊4樓至8樓及8樓至12樓，分別架設兩組「通天梯」，總長度83米。其中8至12樓的一組扶手電梯，長度約42米，垂直高度約21米，是現時全港第3長的室內扶手電梯。

至於4至8樓的「通天梯」，2017年3月25日曾發生溜後意外，至少40名搭客如「骨牌」般滑至電梯底，人疊人，最終18人受傷。

2017年3月25日，朗豪坊4至8樓上行「通天梯」意外，突然向下行，歷時最少數秒。（資料圖片）