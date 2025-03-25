觀塘繞道車禍｜法拉利新車落地一周　翻側車司機：轉咗十個八個圈

觀塘繞道今晚（25日）有兩車相撞，涉及一輛法拉利與另一輛私家車，兩人受傷。法拉利乘客受輕傷，男司機則有驚無險，他事後向《香港01》透露，懷疑有其他車輛切線肇禍；其座駕新車落地僅約一星期，車價「百零二百萬」；另一涉事翻側的私家車司機則指沒有切線，驚聞砰一聲巨響後「轉咗十個八個圈」，其妻受傷送院。



私家車翻側後一度冒煙及漏油。（梁偉權攝）

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法拉利司機表示，當時正接載朋友往將軍澳，並沿快線行駛，「諗住過中間嗰3架車啦」，期間突有車輛從中間切線，他收掣不及，立刻扭左。意外後，其朋友手部受輕傷送院，他幸無大礙。他又指，其座駕值「百零二百萬」，新車落地約一星期，「冇辦法啦，最緊要人冇事！」

翻側私家車司機高先生則指，當時駕車載着妻子沿中線行駛，「跟住前面架車慢慢行囉，正常咁樣行啦」；期間突聞「砰」一聲巨響，「我架車已經係轉緊喇，打橫喺度轉緊‥‥‥我諗轉咗十個八個圈喇，跟住架車停咗，我就開門爬出嚟，見到太太整親隻手，就扶佢出嚟囉。」

高先生指，他沒有切過線，「冇轉過線，出到嚟我先知原來隔離有架紅色車撞埋嚟，唔知撞邊度。」他亦補充，當時事出突然，確實意外經過不太清楚。

觀塘繞道一輛法拉利跑車與一輛私家車相撞。（網上圖片）

案發於今（25日）晚約10時20分，一輛紅色法拉利跑車，沿觀塘繞道駛往觀塘方向。途至新蒲崗道天橋附近時，與另一輛私家車相撞。意外後，私家車向左翻側，漏油及冒煙，據報有人一度被困；消防趕抵時，所有人已離開車廂，煙火亦已救熄。

意外中，兩人受輕傷，分別為一名司機及乘客，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。現場可見，涉事為一輛自訂車牌的法拉利紅色跑車；而翻側私家車橫亘路中，車尾零件鬆脫；有人協助打開私家車車門。

觀塘繞道車禍｜法拉利與私家車相撞釀2傷 私家車翻側漏油冒煙

有人為私家車協助打開車門，協助逃生。一輛自訂車牌的法拉利紅色跑車則停在前方。（網上圖片）