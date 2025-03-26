跨部門多區打擊非法勞工和掃黃　22人被捕

警方表示，新界南總區機動部隊與葵青、荃灣、沙田、大嶼山及機場警區，聯同入境事務處，本周二（25日）進行代號「冠軍」和代號「嶺馬」 的反非法勞工聯合行動，突擊搜查區內多個罪案黑點。



警方和入境處拘捕22人。（警方提供）

行動中，執法人員共拘捕22人，包括一名本地男子、一名本地女子、兩名內地男子、14名內地女子、一名外籍男子及3名外籍女子，年齡介乎26歲至54歲，他們涉嫌「非法入境」、「違反逗留條件」、「非法入境者接受僱傭工作及開辦業務」、「遭拒絕給予在香港入境的准許人士接受僱傭工作及開辦業務」、「僱用不可合法受僱的人」及「行使虛假文書」，其中一名本地男子為通緝人士。

當中，機動部隊和荃灣警區特別職務隊，在荃灣市中心一帶進行掃黃行動，懷疑12名內地女子進行賣淫活動，涉嫌「違反逗留條件」被捕。

所有被捕人現正被扣留調查，並將會由警務處及入境事務處作出跟進。

據了解，涉案外籍男子來自印尼，持護照到港，兩名被捕外籍均來自印尼，分別持有本港身份證和「行街紙」，餘下一名外籍女子來自越南，持「行街紙」，至於涉案內地男女持雙程證到港。被通緝的本地男子早前因沒有服從法庭傳票而遭到通緝。