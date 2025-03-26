沙頭角鹿頸路爆水管　食水已恢復供應　南涌段路陷部分行車線解封

沙頭角鹿頸路近南涌爆水管路陷，附近一帶村落一度暫停食水。水務署宣佈經過通宵搶修，涉事水管已於3月26日上午約11時恢復供水。

【3月29日13:00更新】水務署較早前完成沙頭角鹿頸路的水管修復工程後，經工程團隊多日努力，相關路面修復工作已經完成，鹿頸路來回方向近南涌的部分行車線亦已於3月29日上午解封。現時巴士及貨車仍未能通過上述路段，相關道路使用者請留意最新交通消息。水務署感謝北區民政處、土木工程拓展署和路政署協助，讓是次路面修復工作能於短時內完成以重開受影響道路。



但上址路面仍然有待修復，運輸署表示鹿頸路近南涌來回方向仍然全線封閉。受影響新界專線小巴第56K號線會於鹿頸路近天后宮掉頭。

近山坡的路面出現裂痕崩塌，大面積下陷，有水土流失的情況。（讀者陳先生提供）

事發於3月25日傍晚6時18分，沙頭角鹿頸路一路段爆水管，引致路陷，影響範圍達2米乘2米深3米。



水務署於facebook專頁「滴惜仔」表示，就沙頭角鹿頸路的水管維修工程 ，經工程團隊通宵搶修，涉事水管一條直徑150毫米食水供水管，已於3月26日上午約11時恢復供水。署方正就餘下的路面修復工作與其他受影響公用事業機構跟進當中，以盡快重開受影響的行車線。

居民需徒步回家。（Facebook Bosco Chu）

警員到場封鎖有關路段。（Facebook大埔 TAI PO Liu HungWe ）