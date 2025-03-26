展假警察委任證指捲洗黑錢案　19歲學生呃逾$300萬「保證金」被捕

將軍澳警區上周接報兩宗假冒內地官員騙案，騙徒訛稱受害人捲入洗黑錢案件，要求受害人保密再相約會面。過程中，騙徒會出示偽造的香港警察委任證，並要求受害人簽署印有中國內地公安印章的保密協定，收取巨額保證金。



警方經調查後，昨日（25日）在東涌拘捕一名涉案19歲男學生，揭發他與最少10宗同類型案件有關，騙款逾300萬元，最高一宗損失金額高達200萬元。警方相信仍有更多受害人尚未報案，呼籲他們及早與警方聯絡。



警方破獲10宗「假冒官員」電話騙案，涉案金額超過300萬元。（馬耀文攝）

將軍澳警區上周接獲的兩宗假冒官員的電話騙案，受害者均為本地人，包括專業人士和學生。受害人均先後接獲來自假冒內地官員的來電，對方指他們涉及內地洗黑錢的案件。騙徒為斷絕受害人和其他人聯絡，會以案件保密為由，警告受害人不要向任何人透露案件內容，否則會被即時逮捕及凍結資產。獲得受害人信任後，騙徒就會邀約受害人出來見面。

在會面中，騙徒會向受害人出示偽造的香港警察委任證，假扮成為香港警察，向受害人收取保證金，並要求受害人簽署印有中國內地公安印章的保密協定，其後騙徒會要求受害人以現金或轉帳形式交付巨額保證金，甚至會要求他們提供銀行戶口資料包括密碼，作為調查之用。受害人不虞有詐，墮入騙徒的圈套，將錢存入騙徒指定的銀行戶口，或將現金交給騙徒。

騙徒用偽造的香港警察委任證，假扮成為香港警察向受害人收取保證金，並要求受害人簽署印有中國內地公安印章的保密協定。（馬耀文攝）

將軍澳警區科技及財富罪案隊經深入調查後，鎖定一名涉案本地男子，於昨日（25日）下午在東涌展開拘捕行動，拘捕該名報稱為學生的19歲本地男子，他現正被警方扣留調查。據悉，他為專上學院學生。至於被捕人為單獨犯案或有否受人指使，以及犯案動機等，仍待警方調查。

警方將軍澳警區科技及財富罪案隊督察鄔珺如指，警方在被捕人的住所，搜出他犯案時身穿的衣物、向受害人展示的偽造香港警察委任證，以及偽造官方檔案的印章、電話、電腦及打印機。警方相信，檢獲的工具是用作偽造保密協定和委任證。

警方將軍澳警區科技及財富罪案隊督察鄔珺如交代案件。（馬耀文攝）

警方經進一步調查發現，被捕人牽涉葵青、大埔和元朗警區另外5宗案件，並在被捕人的電話裏，發現有其他受害人的資料，再偵破多3宗未有報案的同類型案件。合共10宗騙案，總騙款超過300萬元，最高一宗達200萬元。

警方相信，仍有其他受害人尚未報案，呼籲市民若遇到同類型事件，請立即致電3661 0700，聯絡將軍澳警區科技及財富罪案隊。警方提醒市民提高警覺，不要輕易交出個人資料或轉帳，如有懷疑，應立即致電警方防騙易熱線18222或到警署報案。