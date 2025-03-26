CCTV影晒｜八旬癌婦遭印傭瑜珈繩綁手、毛巾塞口　僱主報警追緝

社交專頁流傳一條13分鐘長、題為「惡毒印傭虐待八旬老病婦」的CCTV片段，顯示一名外傭疑為僱主的母親換尿片遭拒，多次用力壓其雙手、猛推床邊護欄、用毛巾及瑜珈繩綑綁雙手，甚至用毛巾塞口，老婦亦伸手踢腳反抗，雙方糾纏近22分鐘。《香港01》接觸到老婦的女兒Jeanie，她指母親去年患罕見淋巴腦癌，4個月前出院，於是聘請一名印傭幫手照料，豈料上周一（17日）回家發現母親嘴角有血跡、右手虎口瘀傷，翻查閉路電視錄影始揭發印傭惡行，當日已即時將其解僱，其後報警處理。警方現正追緝該名印傭。



印傭想為Jeanie母親換片遭拒，然後開始動粗。

Jeanie接受《香港01》訪問指，其81歲母親去年患上罕見淋巴腦癌，留院治療7個月後，4個月前出院，行動大不如前。為照顧母親，她與弟弟決定聘請一名57歲印傭，今年年初四正式開工。Jeanie指，母親患病後雖能正常對答，但思緒偶爾混亂，不喜外人為其沖涼及換片，所以平日她負責為母親餵藥、沖涼及換片，印傭則負責煮飯、清潔、洗衣服、倒垃圾等。Jeanie指，聘請外傭時已清楚說明母親身體狀況、分工及家中設有閉路電視等事宜。

事件發生於3月17日，當日上午社康護士上門為母親抽血，中午時分Jeanie外出送血液到醫院化驗，只有印傭及母親在家。她下午1時許回家見母親相當疲累，一直卧床休息。至傍晚6時許，她扶母親上廁所時，驚覺母親嘴角有血跡、右手虎口瘀傷，母親又指整隻右腳疼痛，Jeanie聞言覺得可疑，遂通知弟弟翻查閉路電視錄影，結果發現她離家期間，印傭懷疑虐待母親，兩姐弟當晚解僱印傭，要求她即時離開，翌日下午報警處理。

印傭用粗暴手法控制僱主的母親，其母亦伸手踢腳反抗。

閉路電視錄影顯示，當時印傭想為Jeanie母親換片遭拒，然後開始動粗。印傭多次嘗試用力將其母雙手往胸口壓，又大力推其大腿，老婦多番掙扎，雙方互相指罵。印傭滿面怒容，多次猛推床邊護欄，又用毛巾包裹老婦雙手，再用紅色瑜珈繩綑綁，但老婦多次伸手踢腳反抗，印傭始終無法得手，再次用力控制雙手，老婦用口咬印傭手。印傭遂用毛巾塞其口，老婦只能踢右腳反抗，糾纏了近22分鐘。

印傭始終無法得手，其母用口咬印傭手，印傭遂用毛巾塞口。

Jeanie看片後感心痛，因母親曾高呼救命，唯印傭卻說：「你咪嗌囉，你嗌都無人理你。」、「你咪錄囉，我驚啊？」Jeanie續指，當晚印傭得知被即時解僱，僅淡然表示：「好啊。」情緒相當平靜，似乎也毫無悔意。

Jeanie坦言，印傭剛入職時每次換片都會先用廣東話向母親解釋，令其放心，後來性情大變，換片時不發一言，令母親相當抗拒，常因此起爭執。Jeanie憶述今年2月15日她在家開Zoom會議時，聽到母親大呼救命，她趕入房間了解，即見印傭走出房間，樣子兇狠說：「佢（老婦）打我。」Jeanie指當時母親僅穿尿片躺在地上，以為二人又因換片爭執，當時閉路電視無錄到相關畫面，難言誰是誰非，如今她懷疑印傭或非第一次虐待其母親。Jeanie表示身為照顧者已感到相當有壓力，未料到印傭竟會作出如此惡行，她公開影片希望各界關注事件，亦要小心挑選外傭。

警方於3月18日下午接獲一名女子報案，指其81歲母親嘴部腫脹、有擦傷、右手有傷，懷疑其母親前一日（17日）被印傭虐待。警員到場翻查閉路電視錄影，案件列襲擊致造成身體傷害，現正追緝一名印傭。