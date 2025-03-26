警打擊公共車輛違例　一的士司機停牌駕駛被捕　另派過百張牛肉乾

警方表示，新界南總區交通部執行及管制組與新界南各警區人員，連續3日（24日至26日）在區內各主要道路一帶，進行代號「駒始」的執法行動，打擊公共服務車輛的相關交通違例事項。



圖為行動中被截查之的士。（警方提供）

行動中，警方以涉嫌「未獲授權而取用運輸工具」、「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」拘捕一名67歲本地男的士司機，他亦為被通緝人士。

據了解，被捕的士司機因欠交罰款而遭到通緝。

圖為行動中被截查之的士。（警方提供）

另外，警員扣查26輛涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》的公共服務車輛作進一步檢驗，包括4輛小巴及22輛的士。若證實違規，警方會向有關司機及車主以傳票方式檢控。

警員亦發現多名公共服務車輛司機涉嫌違反交通規例，包括超速、在沒有穩妥繫上安全帶的情況下駕駛、在限制區上落客、在汽車移動時使用流動電話等。警員已向相關司機發出共123張告票，並向違例停泊之公共服務車輛發出171張定額罰款通知書。

圖為行動中被截查的小巴。（警方提供）

警方提醒駕駛人士，車輛殘缺是違法行為，會嚴重影響到其他道路使用者及行人安全。違例者一經定罪，最高可被判處罰款一萬元及監禁一年。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，駕駛人士切勿以身試法。