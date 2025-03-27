深水埗長沙灣連環刑毀案︱多一名加拿大籍男落網　揭涉至少9宗案

深水埗長沙灣道、福華街及石硤尾道一帶上周三（19日）有多處地方，包括店鋪捲閘、大廈外牆及輕型貨車車身等懷疑被人塗鴉。警方於同日晚上以涉嫌「刑事毀壞」拘捕一名30歲姓鄭本地男子。今日（27日）深水埗警區人員在北角區再拘捕多一名39歲持護照的加拿大籍男子。



今日（27日）深水埗警區人員在北角區再拘捕多一名39歲持護照的加拿大籍男子。 （警方提供）

經警方深入調查及進行情報分析後，人員相信該名39歲男子涉嫌與至少9宗，由3月18至19日於深水埗、油麻地及佐敦發生類似的刑事毀壞案有關，以涉嫌「刑事毀壞」將他拘捕，他現正被扣留調查。

長沙灣道120號及122號兩間衣服批發店舖的捲閘，分別遭人淋潑紅油，警員到場調查。（羅日昇攝）

在上周三（19日）下午約1時50分，警方接報，長沙灣道154號的店舖，被人塗上藍色塗鴉，石壆則有黑色塗鴉。至下午2時及2時05分，警方再分別接獲長沙灣道120號和122號兩間店舖報案，指被人淋潑紅油破壞。

一間位於長沙灣道154號的時裝批發店舖，牆身及石壆遭人塗鴉破壞。（羅日昇攝）

警員進入店舖調查。（羅日昇攝）

深水埗警區人員接手調查，經翻查閉路電視及進行情報分析後，人員同日晚上在荃灣區拘捕一名30歲姓鄭本地男子，涉嫌「刑事毀壞」。人員在該名涉案男子的單位內檢獲3罐噴漆並在其身上檢取一部手提電話，懷疑與案有關。

人員相信鄭男涉嫌與至少6宗由3月18至19日於深水埗區發生類似的刑事毀壞案有關，案件交由深水埗警區刑事調查隊第10隊繼續跟進。

深水埗警區接手案件，同日晚上在荃灣區拘捕一名30歲姓鄭本地男子，涉嫌「刑事毀壞」。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第60條「摧毀或損壞財產」，任何人無合法辯解而摧毁或損壞屬於他人的財產，意圖摧毁或損壞該財產，或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判監禁10年。