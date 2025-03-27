兩周59人墮援交網騙　六旬漢被呃27萬iTunes卡　警教1招「止蝕」

近期有不少「甜蜜陷阱」出沒於各大交友程式及網上社交平台。騙徒化身「高富帥」、「美麗動人小姐姐」等身份與受害人聊天。當時機成熟後，便開始表示想會面，甚至聲稱可以提供「友達以上」服務，但當騙徒收到轉帳或點數卡後，便會消失得無影無蹤。



警方昨日（26日）表示，過去兩星期接獲59宗網上援交騙案，涉款超過240萬元，受害人年齡介乎15歲至67歲。當中一名64歲本地男子，分別多次購買iTunes禮品卡給予騙徒作保證金，損失超過27萬元。



警方過去兩周錄得59宗網上援交騙案，涉款逾240萬元。（facebook／CyberDefender 守網者）

警方提醒市民，網上交友時，要認清對方身份、不要向陌生人提供個人資料等；如被誘騙購買iTunes禮品卡後欲取回損失，可參閱以下止付機制：

1）受害人向警方報案並錄取口供。

2）受害人登入Apple網頁（https://getsupport.apple.com/products）

3）「iTunes Store」→「禮品卡與代碼」→「禮品卡詐騙」→「繼續」 選擇「通話」或「線上對話」方式與Apple 支援人員聯絡，取得電郵地址以提交Apple 禮品卡退款申請表。

4）Apple 將向受害人提供一個電郵地址。