沙田OK通渠意外｜技工上半身永久損傷　朋友引述不知有人倒入滾水

沙田利豐中心一間OK便利店，本周一（24日）發生通渠水濺傷人工業意外，4人送院。據了解，當時有人通渠水混滾水、致喉管內壓力「爆煲」噴出水柱。



意外中，姓梁（27歲）男技工首當其衝灼傷，送院後雖情況穩定，但其友人向《香港01》透露，他上半身永久性嚴重損傷，連日留醫情緒低落；又憶述梁男指，對有人預先倒入滾水毫不知情，是在一名便利店科文催促下倒入通渠水，結果發生意外。《香港01》正向OK便利店作進一步查詢。



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姓梁男傷者的友人李小姐表示，梁男入行約2年，為持有合資格牌照的註冊技工。意外後，其上半身包括手部等，均有永久性損傷，並引述醫生稱其傷勢「嚴重」。現階段未知何時可以出院，梁男須每日洗傷口，情緒「有啲低落」。

李小姐引述梁男表示，事發當日，OK便利店一名辦公室男科文，前往涉事便利店巡視，他應對方要求在店內通渠，期間梁男一度離開，拿取通渠水等用品。據悉，此時科文自行在喉管倒入高溫滾水，梁男折返後懵然不知，對方亦未有提及倒水一事，結果在對方催促下倒入通渠水，發生意外。

梁男首當其衝灼傷、科文亦受輕傷。李小姐同時質疑，「正常係唔應該有客人在場嘅情況下進行（通渠）。」據了解，便利店事後翻查閉路電視了解及跟進事件；據知梁男所屬公司亦有保險，會負責醫療費。

意外後，4人送院；包括一名74歲男顧客。（讀者提供）

據了解，涉事通渠水為一種強力通渠化塞劑，同款產品的樽上列明「切忌直倒水中」。香港大學化學系博士Dr. K. Kwong（鄺士山）早前受訪時稱，該款通渠水即「哥士的」的強鹼，含有氫氧化鈉或氫氧化鉀，均為強鹼性溶液，可溶解蛋白質及油脂，遇水放熱。而喉管內本應已有少量水份，故倒入相關通渠水後，已有熱力在渠內「翻滾」積存；若再其他水、甚或滾水，更會使熱力加劇，猶如「水滾」化成水蒸氣，形成強大壓力而噴出。

由於可溶解蛋白質及油脂，兩者均是皮膚的保護層，如意外接觸皮膚，K. Kwong指必須立即以水沖洗，否則後果堪虞，「大概30秒內沖得切，損害都唔大；30秒後會穿晒入晒皮膚，應該都會毀容有疤，要即刻搵水淋先得，普通水就得。」

案發於本周一（24日）下午約1時19分，安平街2號利豐中心一間OK便利店，有工人於通渠期間，有腐蝕性液體濺出。意外中，3男1女受傷，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理。警方將案件列作「工業意外—有人意外受傷」處理，警方及勞工處正調查事件。

據了解，一名姓梁（27歲）外判公司的通渠男技工，奉命到上址便利店的廚房通渠，期間突有「水柱」噴出，該名工人首當其衝，臉部、身體及腳部遭嚴重灼傷，脫皮紅腫。事件中，另有3人送院，包括姓羅（38歲）男職員，他臉部受傷；一名姓葉（41歲）男顧客額、眼受傷；另有一名姓楊（45歲）女職員不適送院。

3月24日事發後，便利店多處被濺中。（羅日昇攝）

OK便利店—香港早前回覆查詢時表示，公司深感遺憾及對傷者表示深切的慰問。現時公司正就此意外積極及全力配合調查，強調「定會對此次意外的傷者提供最適切的協助及支援」。