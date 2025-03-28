海關再破最大走私金條案　寄日行李箱7層包裝藏$1.1億貨

近來金價上漲，吸引人投資避險。不過有不法之徒乘日元疲弱趨勢，走私黃金到日本賺取差價，更試圖走私逃稅「賺到盡」。海關今日（28日）表示，破獲本年第2宗兼歷來最大宗走私金條案，數量比起3星期前破獲的64公斤走私金條案，超出一倍多。



行動中，海關在26個塑膠行李箱中，揭發當中14個藏有金條。當中寄件者更以「俄羅斯娃娃」方式，共以7層包裝收藏一批標示純度「999.9」的黃金。人員經檢查後，共檢獲145條各重1公斤的金條，市值約1.1億元。寄件人及收件人身份仍有待調查，海關不排除會有人被捕。



行動中，海關共檢獲$1.1億元的金條。（陳浩然攝）

行李箱內藏多個行李箱 再藏上鎖膠盒載金條

機場科空運貨物第三組高級督察葉健生解釋案情指，機場科海關人員根據風險評估和情報分析，檢查一票由香港運出口到日本，報稱為「塑膠行李箱」的貨物，26件貨物共重272公斤。人員發現其中14件貨物的X光影像，與正常的行李箱影像並不相符，遂挑選作檢查，確認貨物實質重量和報稱重量相差甚遠，由每件10.4公斤變成23公斤。

行動中，海關在一批報稱為行李箱的貨物中檢獲金條。（陳浩然攝）

葉健生形容不法之徒收藏手法「費盡心思」，以7層包裝收藏金條。人員打開貨物最外層的紙箱之後，發現內有3個大小不同行李箱，一層包著一層；打開最內層的行李箱之後，又有一個「異常地重」的細紙箱，裡面裝有一個由兩個鎖頭鎖上的黑色膠箱。人員以工具剪開後鎖頭，才發現一批懷疑金條。

行李箱一層下又有一層。（陳浩然攝）

最後，人員發現14件貨物都以相同的收藏手法，藏有共145條每條重1公斤的走私金條，總重量達145公斤，估計市值約港幣1.1億元。葉健生指，儘管包裝手法「複雜多重」，「走私者精心設計的藏匿伎倆最終都是徒勞無功」。

最內層上鎖黑色膠箱內藏有金條。（陳浩然攝）

▼調查過程逐格睇▼



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寄件及收件者身份待查

有組織罪案調查科接手調查案件，該科特別調查第一組指揮官鄧卓諱指出，貨物託運人為一間沒有登記的香港貿易公司，收件者為一間日本的貿易公司。鄧卓諱稱，有人以虛假資料企圖妨礙海關追查走私金條的真正託運人，託運人和收貨人背景及貨物來源仍有待調查。

他表示，如涉案金條成功走私到日本，不法之徒可以逃避10%、即高達1,100萬元的消費稅款。

海關相信，是次行動已對不法分子造成沉重的打擊，並會聯絡日本當局，調查收件人是否有外國公司登記紀錄，又不排除金條會循環走私回到香港，再賺取一批退稅，或在日本作內銷用途。

機場科空運貨物第三組高級督察葉健生（右）及有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官鄧卓諱（左）交代案情。（陳浩然攝）

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。