男子中環猝逝揭香港有情　女途人陪伴在側：希望佢臨終前不孤單

一名50歲男子昨午（29日）暈倒中環德己立街街頭，送院後返魂乏術。壯年猝逝令人不忍，但背後見證着香港人間有情。事主暈倒之時，一名熱心女途人曾施以援手，其家人在Threads發文「尋人」，冀事主大步檻過，惜最終事與願違，坦言十分遺憾。



文中又指，胞妹害怕，亦因不懂急救而感內疚，但事主暈倒期間仍一直予以陪伴及安慰，盼死者家人知道事主臨終前並不孤單，「希望呢位先生臨走前都感受到陌生人嘅愛啦！」獲得網民一面倒激讚及安慰。



施援女子的家人一度發文「尋人」，可惜最終並非好消息。（Threads截圖）

該名有份協助報案及施援的女途人，其家人今日（30日）凌晨在Threads「尋人」，希望暈倒男子大步檻過，「我妹妹確實都好驚，但當時無咩人上前幫手，冷靜完就上前幫佢。我妹妹想抬高佢對腳，但係有路人話唔好掂佢，所以佢唯一可以做就係不斷拍醒佢。」

文中續指，妹妹不斷拍醒叫喚事主，惟對方呼吸微弱沒有反應，期間再有一對情侶上前幫忙，惟3人均不懂急救，在附近也找不到AED機（自動體外去顫器），最終妹妹只能幫事主收拾行囊，直至他被救護車接走。發文者亦透露妹妹因不懂急救感內疚，並表示二人日後會報讀急救班，「希望幫到身邊每一個有需要嘅人，好過需要用嘅時候咩都唔識。」

施援女子的家人從《香港01》新聞得知事件結果後，感到遺憾，盼死者家人知道「佢無孤單過‥‥‥希望呢位先生臨走前都感受到陌生人嘅愛」。（Threads截圖）

尋人帖文傳開後不久，網民及發文者亦已從《香港01》新聞得知噩耗，再度發文表示十分遺憾，並強調妹妹在男事主暈倒期間，一直予以陪伴及安慰，希望其家人知道事主臨終前並不孤單，「我妹妹係一個好善良嘅女仔，佢拍左呢位先生好耐，等佢上白車，幫佢執好晒啲野俾救護員。我阿妹一直有陪住佢安慰佢。佢無孤單過，而對情侶都有一齊幫手。希望呢位先生臨走前都感受到陌生人嘅愛啦‥‥‥」

有關帖文引起網民一面倒留言大讚，「你阿妹好好，佢（死者）一定感受到」、「感謝你妹妹及途人樂於伸出援手！」、「肯幫手已經好勇敢，有急救牌都未必敢幫手」、「好人一生平安」。亦有人加以安慰，並提醒家人要多加留意，「可以留意下妹妹, 目擊生命流逝衝擊都好大。」

事發於昨日（29日）下午12時41分，警方接獲途人報案，指一名男子在德己立街街頭暈倒。救援人員接報到場，50歲姓朱男事主昏迷，被送往律敦治醫院搶救，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確定。警方正調查事件成因，將案件列作「送院時死亡」跟進。