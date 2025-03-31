七姊妹道爆水管｜煤氣公司盼明中午前恢復供氣　已向商戶提供協助

北角七姊妹道今日（31日）清晨5時許爆水管，除造成水浸，亦令地下煤氣喉管受損，七姊妹道部分大廈受影響。煤氣公司派員緊急維修，並已向有需要的商業用户包括安老院和餐廳，安排石油氣爐作臨時使用。



煤氣公司今日傍晚補充，指正配合相關水務工程進行緊急維修，目標明天（4月1日星期二）中午前恢復供氣，具體時間須視乎水務工程復修進展。煤氣公司已向有需要的商業用户提供合適的協助。



七姊妹道爆水管影響該路段煤氣供應，餐廳只能限度供應午市。（翁鈺輝攝）

爆水管亦令七姊妹道18號一住宅大廈停車場出口被水淹浸，水務署工人到場協助抽水。水務署較早時表示，今早接報七姊妹道與琴行街交界有水管滲漏 ，經了解後確認涉事水管為一條直徑400毫米食水供水管及一條200毫米鹹水供水管，用作供應食水及沖廁水予七姊妹道與琴行街及書局街一帶的用戶 。

經供水調道後，食水供應維持正常。七姊妹道介乎於琴行街及書局街之間的路段須暫時封閉，以配合緊急維修工作。署方就事件造成不便致歉，並指已聯絡當區區議員及關愛隊以提供適切協助。

七姊妹道18號一住宅大廈停車場出口被水淹浸，相信未有影響上層停泊的車輛，水務署工人助抽水。（翁鈺輝攝）

運輸署表示，因水管爆裂，七姊妹道介乎琴行街與書局街之間的全線仍然封閉。受影響城巴第82及85號線須改道行駛。有關個別巴士路線的最新服務情況，市⺠可參閱巴⼠公司的網⾴或流動應⽤程式內的資訊。

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北角七姊妹道爆水管，並導致地下煤氣喉管受損，相關部門派員搶修。（翁鈺輝攝）

北角七姊妹道爆水管水浸車轆，城巴82及85號線須改道。（Jessica Man／北角有樂）

北角七姊妹道及書局街交界位置有水管爆裂， 大量土黃色的污水從水管湧出馬路，影響範圍一度達近100米，積水近3至4厘米深。（Jessica Man／北角有樂）

北角七姊妹道及書局街交界位置有水管爆裂， 大量土黃色的污水從水管湧出馬路，影響範圍一度達近100米，積水近3至4厘米深。（Jessica Man／北角有樂）