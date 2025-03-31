元朗命案│再多4人被捕涉謀殺、意圖傷人及協助罪犯　累計廿人落網

今年1月22日，元朗喜業街發生謀殺及傷人案，一名24歲男子偕友在樓上吧消遣後，準備上的士離開時，眾刀煞駕車包抄亂刀追斬，24歲男事主傷重不治，另一同行男子亦被斬傷。時隔兩個多月，警方於周日（30日）再拘捕多4人，涉嫌「謀殺」、「意圖傷人」及「協助罪犯」等罪名，案件將於周二（4月1日）提堂。



警方於本周一（3月31日）晚上表示，就1月22日在元朗發生的一宗謀殺及傷人案，警方在周日（3月30日）於油麻地再拘捕1名27歲男子、1名24歲男子及1名36歲男子，涉嫌「謀殺」及「意圖傷人」；以及1名35歲男子涉嫌「協助罪犯」。該宗謀殺及傷人案中，1名24歲男子死亡、及1名28歲男子受傷。

白衣男子倒臥血泊中。(網上影片截圖)

上述27歲男子、24歲男子及36歲男子，各被暫控一項「謀殺」罪及一項「意圖傷人」罪；該名35歲男子則被暫控一項「協助罪犯」罪，案件將於周二（4月1日）上午在粉嶺裁判法院提堂。

警方早前已就此案拘捕14名男子及2名女子，年齡介乎18至42歲，涉嫌「謀殺」、「傷人」、「協助罪犯」、「販運危險藥物」等罪行被捕。早前已被檢控的10名男子，案件已於1月25及27日、2月18日及3月29日，分別在屯門及粉嶺裁判法院提堂。另外4名男子及2名女子已獲准保釋候查，須於4月下旬向警方報到。

1月22日，警方封鎖現場調查。（資料圖片/蔡正邦攝）

警方稱，新界北總區重案組正積極調查案件。警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661-3356與調查人員聯絡。