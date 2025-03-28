元朗命案｜多3男分涉謀殺、傷人、協助罪犯被捕　累計16人落網

今年1月22日，元朗喜業街發生謀殺及傷人案，一名24歲男子偕友在樓上吧消遣後，準備上的士離開時，眾刀煞駕車包抄亂刀追斬，24歲男事主傷重不治，另一同行男子亦被斬傷。事隔兩個月，警方今日（28日）公布，昨日（27日）就案件在大嶼北再拘捕3名男子，其中一名20歲男子及一名42歲男子各被暫控一項「謀殺」及一項「意圖傷人」罪；餘下一名23歲男子被擊控一項「協助罪犯」罪。3人明日（29日）上午在屯門裁判法院提堂。



連同早前拘捕的13人，案件累計16人被捕。



1月22日，警方封鎖現場調查。（蔡正邦攝）

警方早前已就此案拘捕11男2女，年齡介乎18至31歲，涉嫌謀殺、傷人、協助罪犯、販運危險藥物等罪行被捕。

早前已被檢控的7名男子，案件已於1月25日及27日，以及2月18日，分別在屯門及粉嶺裁判法院提堂。另外4男2女已獲准保釋候查，須於4月下旬向警方報到。

新界北總區重案組正積極調查案件。警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661 3356與調查人員聯絡。