七姊妹道爆水管｜兩成用戶仍未有煤氣　居民呻煩：出街食冇得沖涼

北角七姊妹道昨日（3月31日）爆水管，同時影響煤氣供應。事發超過24小時，路面仍待修復，煤氣仍未恢復供應。附近居民晚飯沖涼均受影響，大叫：「好麻煩！」有大廈疑受影響至爆水管漏水，路人要跨步涉水，十分狼狽。



煤氣公司表示，個別受影響大廈於今日（4月1日）早上已恢復燃氣供應；截至下午5時，逾半受影響大廈已恢復供氣。但由於煤氣喉管入水和大量沙石積聚，煤氣公司仍在努力搶修其他受影響的喉管，同時會繼續向有需要的商業用戶提供合適協助。預計約八成客戶在晚上陸續恢復供氣，其餘的預計明天早上陸續恢復供應。



北角七姊妹道介乎琴行街與書局街爆水管，雖然水務署已經關水掣，積水退去，但現場路面仍然封閉，等待工人搶修。（羅敏妍攝）

北角七姊妹道介乎琴行街與書局街爆水管，雖然水務署已經關水掣，積水退去，但現場路面仍然封閉，等待工人搶修。

附近街坊蔡太大呻麻煩：「好麻煩呀！唔方便，啲車入唔到停車場，要嘥錢出面泊車。冇煤氣，冇得煮嘢食，要出街食；涼又冇得沖，沖唔到成個人，咁凍天氣，煲水係咁易淋下，頭都冇得洗，好麻煩。有食水，無煤氣，沖涼食飯都要煤氣呀，冇試過咁大件事。好影響，返工返學都好麻煩。」

居民Angela說，昨日整日暫停煤氣，要外出用膳。（羅敏妍攝）

附近居民Angela說，昨日整日暫停煤氣，要外出用膳：「昨日一早就冇（煤氣），大廈有貼通告嘅！幾時恢復？話另行通知喎！」她指昨日晚上要煲水沖涼，甚是麻煩：「第一次，未試過。」

大廈管理員稱，受事故影響昨日大廈已經暫停食水和鹹水供應，今早更發現爆鹹水管。（羅敏妍攝）

琴行街一幢商業大廈，受事故影響，昨日已經暫停鹹淡水供應。今日大廈又再爆鹹水管，管理員林先生稱：「噚日漏得好犀利呀！沙沙石石我都掃咗成日。今朝發現爆鹹水，而家閂咗總掣冇事。」

大廈爆鹹水管，水流出對開行人路，途人經過要涉水而行。有家長帶子女上學，為免孩子鞋襪弄濕，只好抱起跨步，十分狼狽。