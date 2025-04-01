城大生打人襲警｜23歲男生涉7宗罪被捕　包括襲警、拒捕及盜竊

九龍塘香港城巿大學昨日（3月31日）發生襲警案，一名23歲男學生，疑因手機聲浪太大被干涉，先與女研究生衝突，再襲擊飯堂職員及到場調查的警員，更將其中一名警員「撻生魚」，經一輪追捕後，最後被胡椒噴霧制服。警方稱，被捕男子涉及7宗罪，包括傷人、襲警、拒捕及盜竊等。



兩名警員與白衫男於城大圖書館內扭打糾纏。（網上影片截圖）

警方經調查後稱，疑犯姓王（23歲），他涉嫌傷人、普通襲擊、盜竊、阻礙警務人員執行職務、刑事毀壞、襲擊警務人員及拒捕被捕，現正被扣留調查。

傷者共6人，包括姓黃女研究生（39歲）手受傷、姓胡餐廳經理（57歲）鼻受傷及3名男警（分別胸口、頭臉及手指痛）。

據報，王在飯堂與黃女因為他觀看影片的聲浪大而爭執，其間以手及椅子襲擊黃女，並偷去其錢包，内有970元和信用卡。餐廳經理制止王時遇襲，而王其後逃去。

警員接報到場，在圖書館截獲王，他情緒激動拒絕合作，涉嫌毀壞其中一名警員的隨身攝錄機並襲警。警方發出口頭警告不果，遂以胡椒噴霧制服他，並在其身上起回失物。

其中一名警員疑被「撻生魚」。（網上影片截圖）

網上昨日（31日）瘋傳數段影片，可見兩名警員於學校圖書館內，與一名白衫男糾纏拉扯，激烈推撞，枱翻凳倒，不斷傳出咆哮聲。其中一名警員疑被「撻生魚」，人員一度「噴椒」，仍被白衫男掙扎逃脫。警員高聲喝令「唔好走」，雙方經一輪追逐後，最終白衣男被制服，上衫掛頸半身赤裸、雙手扣上手銬帶走。

據了解，有人操普通話，是城大留學的外地生。事發前有人在飯堂發難，襲擊職員後，再逃往圖書館。網上圖片可見，一名疑似飯堂員工上衣疑被扯爛，手臂外露。

其中一名警員拿出胡椒噴劑，試圖制服白衫男子無果。（網上影片截圖）