七旬婦旺角被兜鎚窩面一度昏迷　親述經過：好恐怖！無端端打我！

旺角道今年2月底發生一宗襲擊案，72歲老婦在巴士站遭一名陌生男子「兜鎚窩面」襲擊，她仰天倒地一度昏迷。婆婆送院經治理後已出院，事隔一個月，她憶述事件經過時猶有餘悸，禁不住哽咽道：「呢個社會好恐怖，一個老人家，我唔識你、又冇阻住你，做咩無端端打我？」她希望警方盡快將兇徒繩之於法，同時亦感謝協助過的街坊、救護員和巴士司機等。



呂老太憶述事件猶有餘悸。（黃偉民攝）

呂老太向《香港01》稱，事發當日（2月21日）她獨自在旺角區購物，之後在旺角道候車，準備坐巴士回家；當巴士埋站，便上前向車長查詢路線是否正確。此時一名男子靠近：「 嗰個人行過嚟，我以為佢上車，就退後一步，跟住佢就揮拳過嚟打我，跟住我就瞓喺地昏迷咗，去咗廣華醫院，醒嚟已經個女喺旁邊。」

呂老太哽咽說：「我覺得呢個社會好恐怖，一個老人家，我唔識你、又冇阻住你，做咩無端端打我？係咪先？我都唔識你，分分鐘畀你打死都有份呀！係咪先？」說時難掩內心的恐懼。

呂老太示範當日遭對方迎面打一拳。（黃偉民攝）

呂老太又指事出突然，根本來不及看對方一眼：「無咩印象，喺我面前嗰一下，未睇清楚呀！突然之間，未預料到，冇反應到，醒嚟已經唔知幾多個鐘頭後。希望捉到呢個疑犯，希望巿民提供線索，唔好（畀佢）製造恐怖事件。」

她又感激各方伸出援手：「多謝佢哋救我囉！我睇返，好多人救緊我，好多謝佢哋，救傷員呀、街坊報警，同埋巴士司機。」

休息超過一個月，呂老太稍為寬心，今日帶愛貓外出散心。（黃偉民攝）

▼呂老太遇襲經過▼



+ 2

警方稱，案發於今年2月21日，72歲婦人在旺角道24號外被一名男子以手襲擊。女事主頭及手受傷，昏迷被送往廣華醫院治理，其後回復清醒。案件列「襲擊致造成身體傷害」處理，旺角警區刑事調查隊第5隊已接手跟進，暫時無人被捕。

呂老太的女兒其後獲現場閉路電視片段，可見其母準備登上埋站九巴時，一名戴眼鏡、身穿藍色衫、卡其色短褲的男子從巴士旁的路邊趨近，母親退後避開，惟對方卻突然出右拳「兜鎚窩面」，母親隨即失平衡向後跌，倒地不起；狂徒穿越人群逃去無蹤。有途人目睹後驚呼：「嘩，邊個嚟㗎？」多人上前協助；亦有人協助報警，九巴車長即時落車了解。

呂小姐透過《香港01》呼籲市民協助提供資料給警方。