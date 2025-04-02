有片︱廁格淪煙窟　兩中學男生疑吸食電子煙：葉sir都知啦

電影《流氓師表》，飾演代課的張家輝有一句經典對白「邊有學校唔比食煙㗎？」不過現實是學校絕不能吸煙，法律更規定未成年者不得購買和吸煙。惟本港近日屢現學生操守問題爭議，繼網上流傳兩名中學穿校服男女生，帶韓國真露燒酒在後樓梯懷疑吸煙，網上亦流傳有2名穿中學校服及運動服男生，將廁格當作「煙窟」的影片。當中廁格內疑有4人，其中2人吸食懷疑電子煙，煙霧瀰漫，男生持「煙槍」手勢甚為純熟。影片中，有人在廁格外高呼「有冇諗過公廁係反光㗎呢？」，而片中其中一名男童則指「葉sir都知啦」。



網民留意到兩批學生疑均來自博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學，《香港01》已向該校及教育局查詢。



▼廁格吸食電子煙逐格睇▼



+ 1

網民紛紛留言指片中男童「覺得（自己）好型咩？」，又指他們「邊有坩（咁）XXX自拍証劇（證據）放上網」，而「之前只係葉sir都知，而家就全世界都知」，稱情況令人「無眼睇...…」

拍片者向吸煙男童稱：好X猖狂呀

網片可見，拍攝者向一名男童指「好X猖狂呀你哋」，被拍攝的校服男童則示以「奸笑」回應「咩呀」，另一名身穿運動服的男童則反手持電子煙槍，一下再吹煙吹向校服男童，隨後他嬉笑打罵回應「唔明喎，畀返（煙槍）我呀」。

再有另一名男童回應稱「我㗎喎」，又有人再譏諷說「好猖狂呀你」，校服男童則手持一個散紙包回應反問「駛唔駛幫你過油呀？」而另一位自稱為煙槍機主的男童就「大方」向校服男童稱「食呀，食呀」。

隨後有人在廁格門外高呼其中一名男童全名叫「你有冇諗過公廁係反光㗎呢？」，校服男童隨之尷尬一笑，抬頭一看「吓？」，不過他更大方回應「冇所謂啦，好多人都知」，最終更稱「葉sir都知啦」。

《香港01》現正向涉事學校及教肓局查詢事件。

▼同校一男一女童後樓梯吸煙▼



消息：本月底向立法會提交控煙修訂條例草案

今日（2日）多間本地傳媒引述衛生署消息人士指，政府本月底會向立法會提交有關控煙的修訂條例草案，務求將吸煙率由9.1%降至7.1%，措施包括打算擴大禁煙範圍，如醫院、院舍、學校等指定出入口3米範圍內列為禁煙區；亦會逐步禁止有味煙、薄荷煙以及管有電子煙彈與另類吸煙工具。