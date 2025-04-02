旺角貨Van車禍｜司機惜告不治　侄兒感謝施援市民:見義勇為好感動

旺角道與洗衣街昨日（1日）發生車禍，一輛客貨車下午在交界「自炒」撞壆，59歲姓樊男司機陷入昏迷。熱心男途人登車為司機進行人工呼吸急救，警員趕至接手心外壓，最後由救護員將司機送往廣華醫院搶救，惜於今日（2日）凌晨2時證實不治。



死者侄兒向《香港01》表示， 叔叔的身體素來抱恙，事發後現時家人仍未平復心情 。他向昨日有份向叔叔伸出援手的熱心市民致謝，對他們見義勇為表示感動，又指「佢哋唔喺應份去做，但都肯伸出援手，好感動」，並表示「有時可能打個電話（報警）就算㗎啦嘛」，相反昨日竟沒有，認為很難得，希望市民「都有呢個心，令社會更美好」。



旺角道與洗衣街交界，一名客貨車司機疑駕車時暈倒，失控撞壆及撞交通燈。（曹德熙攝）

事發於昨日下午3時35分，一輛客貨車由旺角道轉入洗衣街時，失控撞路中行人天橋底下的交通燈；男司機失去知覺，驚動多人報警。

現場消息指，事發時客貨車沿旺角道最右線，準備右轉入洗衣街，但司機突然暈倒，失控自炒。熱心市民與警員為司機急救期間，司機曾恢復些微反應。

涉事客貨車男乘客表示，他原本召貨van由旺角運送凍肉往沙田，惟司機懷疑突然失去知覺，伏在軚盤，失控撞壆，再向左橫越兩條行車線撞上交通燈。

旺角道與洗衣街交界發生交通意外，一名客貨車司機疑駕車時暈倒，失控撞壆及交通燈，熱心途人與警員合力為司機急救。（梁偉權攝）