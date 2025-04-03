警旺角和深水埗打擊黑幫　搗破毒窟和武器庫　16人被捕

警方表示，昨日（2日）中午在旺角及深水埗區3個地點分別搗破一個毒窟、一個武器庫及偵破一宗懷疑「非法集結」案，拘捕16名三合會人士，3宗案件的被捕人士懷疑屬同一個三合會幫派。



警方拘捕多人。（警方提供）

西九龍總區刑事部根據情報，先於旺角一間遊戲機中心外拘捕7名年齡介乎26歲至55歲的本地男子，涉嫌「非法集結」。

同一時間，探員在深水埗一個處所搗破一個武器庫，檢獲一支仿製槍械及多把開山刀和日本刀，並以 「管有仿製槍械」及「藏有攻擊性武器」拘捕單位內兩名年齡介乎21歲和43歲的本地男子。

兩人亦因涉及一宗於上月22日在旺角區一間道觀內發生的爆竊案有關，被警員以「入屋犯法」拘捕，警方在該單位內起回部份懷疑失物。

警方檢獲多款武器。（警方提供）

此外，探員亦於旺角搗破一個毒窟，當場拘捕7人，一名63歲本地男子涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」被捕，另外4名本地男子及兩名本地女子，年齡介乎55至72歲，則涉嫌「服食或注射危險藥物」被捕。

警方檢獲多款毒品。（警方提供）

行動中，警方檢獲約64.9克懷疑海洛英、約9.3克懷疑冰毒 、約4.3克懷疑可卡因及約30粒懷疑藍精靈，市值約5.5萬元。

所有被捕人士現正被扣留調查。