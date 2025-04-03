內地男電騙呃長者　串謀詐騙及洗黑錢罪罪成　加刑判囚共50個月

一名37歲內地男，兩年前涉電話騙案呃長者被捕，今日（4月3日）被判刑入獄50個月。



被捕內地男子涉及最少兩宗騙案。

警方稱，2023年8月30日接獲一名75歲女子報案，指接獲自稱為其兒子的騙徒來電，因干犯刑事罪行而被拘留，需要繳付2萬元保釋金。報案人感可疑，遂報案，案件中沒有損失。

屯門警區刑事調查隊第一隊人員經調查後，同日以涉嫌「串謀詐騙」拘捕一名案發時35歲的內地男子。經進一步調查，人員相信他與早一日（8月29日）另一宗同類型案件有關，案中一名89歲男子被騙取15萬元。調查顯示，被捕人涉嫌收取犯罪得益。警方經徵詢法律意見後，該名被捕男子被落案起訴一項「串謀詐騙」及一項「洗黑錢」罪。

案件今日（4月3日）在西九龍裁判法院判刑，警方根據《有組織及嚴重罪行條例》就判刑向法庭申請加重刑罰。法庭經審視後批准申請，該名被告人被加重30%的刑期。

詐騙及洗黑錢同屬嚴重罪行。根據香港法例第200章刑事罪行條例第159C條，任何人被裁定干犯串謀詐騙罪，最高可被判處監禁14年。另外，任何人被裁定干犯香港法例第455章有組織及嚴重罪案條例第25條中的洗黑錢罪行，最高可被判處監禁14年及罰款500萬元。