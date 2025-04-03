內地男被控借出戶口洗黑錢$355萬　罪成加刑三份一判囚31個月

一名案發時為38歲的内地男子，今日（4月3日）在區域法院被裁定一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪罪名成立，被判處監禁31個月。



警方稱，2023年11月1日接獲一宗報案，涉及網上援交騙案。報案人按指示被要求交付款項至多個香港本地銀行戶口，騙徒在收到款項後失去聯絡。報案人懷疑受騙，遂報案。

深水埗警區刑事部人員經調查後，拘捕一名内地男子，他懷疑利用一個銀行戶口，於2023年10月至11月，協助騙徒清洗355萬元的犯罪得益。警方於徵詢律政司意見後，以「洗黑錢」罪起訴該名男子，並就本案向法庭申請加重刑罰，獲法庭批准及增加三份一刑期，最終被告被判處監禁31個月 。

有人墮入網上援交騙案，經過調查一名內地男子被控以洗黑錢罪成。（守網者網頁）

警方呼籲市民，切勿租、借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可被判監禁10年。另外，如任何人租、借或賣出戶口，作為傀儡戶口持有人，亦有機會觸犯「洗黑錢」罪。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，「洗黑錢」可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。

不論租、借或賣出戶口，以用作清洗黑錢用途，帶來的刑罰及後果，遠超於犯罪集團給予的金錢利益。警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑，並積極研究，加快「洗黑錢」案件的檢控程序。