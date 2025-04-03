逾千元日租紅磡酒店房作毒品倉　海關拘23歲男　檢$2900萬可卡因

海關昨日（2日）在紅磡一酒店房間內，破獲一個毒品儲存中心，檢獲34公斤可卡因，市值約2,900萬元。販毒集團以逾千元日租，利用具規模和較高級的酒店，以繁忙人流作掩飾。據悉，毒品倉僅營運數天。



行動中，海關拘捕一名23歲本地無業男，疑收取數萬元報酬鋌而走險。連計本案，海關過去兩周已破獲4宗大型毒品案，檢獲總值6,900萬元的毒品。



毒品調查科毒品調查第一組高級調查主任陳杰論交代案件。（陳浩然攝）

海關昨日（2日）在紅磡進行反毒品行動，在涉案酒店內截查一名形跡可疑的男子，並在其手持的膠袋當中，發現兩公斤的懷疑可卡因，海關隨即將男子拘捕，並押解他到酒店內的一個房間作出搜查，進一步檢獲約32公斤的懷疑可卡因。

海關相信，已成功破獲區內一個毒品儲存倉，共檢獲約34公斤的懷疑可卡因，市值約2900萬元。被捕人士為一名23歲本地無業男子，案件仍在調查之中。據悉，有關處所僅營運了數天，每晚租金需1,000多元，相信尚未流出本地市場，被捕人收取數萬元報酬處理該批毒品。

海關亦檢獲2個行李箱。（陳浩然攝）

毒品調查科毒品調查第一組高級調查主任陳杰論指，販毒集團非常狡猾，利用相對有規模和較高級的酒店，作為流動毒品儲存倉庫，而該類酒店往往比較正式和保安嚴密，集團利用酒店的旅客人流，企圖掩人耳目提高海關人員的追查難度

海關補充，連計本案，海關近兩周已破獲3宗重大危險藥物案件，牽涉檢獲的毒品市值約6,900萬元，4人被捕，正體驗了香港海關打擊毒品的決心及執法成果。海關重申，販毒為嚴重的罪行，一經定罪可被判500萬元及終身監禁。