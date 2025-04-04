清明節下午多區續現山火　東涌白芒粉嶺軍地現火線

今日（4日）清明節，市民四出祭祖，黃色火災危險警告生效下，上午多區曾出現山火，包括粉嶺河壩村、元朗髻山、鷄公山，以及馬鞍山郊野公園等。至下午山火報告仍然不絕，東涌白芒、粉嶺軍地等均出現火線，消防忙於撲救。



4月4日下午，東涌白芒山火。（讀者提供）

下午3時46分，消防接報東涌白芒對開發生山火，火場面積高達40米乘40米。從讀者提供圖片顯示，山上出現火線，沿山邊蔓延，白煙向上飄散，至遠處亦能看見。多名市民報案，其中有人曾指火場距離逼近民居。消防到場撲救，並召政府飛行服務隊協助投擲水彈。火勢至下午4時52分已受控，消防停止動員。

而下午4時20分，據報粉嶺軍地對開流水響附近，同樣發生山火，火場面積vi630米乘30米。網上相片所見，山上有烈火焚燒，火線呈「人」字狀，大量濃煙冒出。附近皇后山邨居民均能目擊。消防派員到場撲救。

相隔僅4分鐘，下午4時24分，警方再接報，錦田公路近凹頭一處墓地起火，有樹木著火，消防到場證實事件中無人受傷，毋須疏散。

粉嶺軍地山上有烈火焚燒，火線呈「人」字狀。（Facebook 皇后山乜都友Desmond Wang）

粉嶺軍地對開流水響附近發生山火，火場面積為30米乘30米，大量濃煙冒出。（Facebook 皇后山乜都友Thomas Wong ）

天文台於今日上午6時發出黃色火災危險警告，表示火災危險性頗高，容易發生火警，市民應小心防火，郊遊人士亦應小心防止山火，至下午5時仍然生效。由早上11時30分起，元朗髻山、鷄公山，以及馬鞍山郊野公園均接獲山火報告，消防前赴撲救，暫無受傷報告。

中午12時許，粉嶺沙頭角路馬尾下段、近河壩村對開山坡發生山火，火勢鄰近居民，有20名行山客一度被困，幸最終無恙。消防人員趕抵現場，現場消息指，山坡一墳頭冒煙，人員於下午1時撲熄，事件中無人受傷。