清明節五大習俗 掃墓又稱「行清」？「插柳」是甚麼？
清明節快到，又是懷念先人的節日。每到此時，孝子賢孫會在清明節上山掃墓，俗稱「拜山」。在廣東，「拜山」又稱「行清」、「掛紙」，究竟為甚麼呢？大灣區內還有甚麼特別的清明習俗？
掃墓又稱「行清」 必備祭品「五寶」
掃墓拜山是清明節的指定動作，以表達對先人的掛念。在大灣區，因着各地的文化，「掃墓」在不同地方有不同名稱。
在佛山，掃墓又稱為「行清」。
「行清」就是全族人一齊去掃墓的活動。傳統上，「行青」這一天，族人會動員村內各人一同上山祭祖，又稱為「祭太公」。
佛山人祭祖一般會準備五大類祭品，分別有燒金豬、紙錢元寶、蕎菜、鬆糕、甘蔗水果等。拜祭祖先後，會把燒豬即時分食，又稱為「太公分豬肉」，好讓各人帶回家吃後一家興旺。
「掛紙」習俗 祭拜祖先
在佛山和東莞，除了行清之外，掃墓又稱為「掛紙」。
「掛紙」是「掛祖」的諧音，指的是為祖先修理墳目的儀式，表達對祖先的緬懷和掛念。
「掛紙」的紙就是墓紙，呈長方形，顏色有黃、白及五色三種。掛紙前，要先清除墓地上的樹枝、野草，再將墓紙兩三張一叠成波紋狀，掛在墓碑上，或用小石塊壓在墓頭。之後，放上供品、燒紙錢，才算完成儀式。
「踏青」春遊賞花
行清後，「踏青」亦是大灣區清明節常見的習俗之一。
「踏青」又叫「春遊」，四月灣區，春回大地，到處是賞花的好地方。掃墓後，順道郊遊，便有了「踏青」的傳統習俗。
「戴柳」 驅除邪氣保平安
在大灣區，特別在佛山、東莞、惠州一帶，清明節有「戴柳」、「插柳」的傳統。
「戴柳」，就是由茉草、榕樹葉或芙蓉葉編織而成的頭飾，這些植物一般被認為能驅除邪氣。清明前後，人們把茉草等植物編織而成的頭飾「戴」在頭上，或「插」在身上，有保平安的作用。
戴柳外，佛山及惠州人亦會在家門前「插柳枝」的傳統，驅走邪氣保家人平安。
放風箏 驅走晦氣霉運
清明節放風箏亦是灣區人的一個傳統習俗。
在惠州，放風箏是傳統習俗，有「放晦氣」的寄寓意思。製作風箏時，人們會把災禍疾病寫在風箏上，然後放飛上天，再剪斷牽線，任風箏隨風飄去，據說這樣就能除病消災，帶來好運。
蘯鞦韆蹴鞠投壼 清明玩意多樣
清明節，還有不少傳統民俗體育活動在各地進行。
在大灣區，一些民俗體育活動都成為了清明節的傳統，有蘯鞦韆、蹴鞠（踢足球）、投壼、打馬球等。
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