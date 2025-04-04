清明節五大習俗　掃墓又稱「行清」？「插柳」是甚麼？

清明節快到，又是懷念先人的節日。每到此時，孝子賢孫會在清明節上山掃墓，俗稱「拜山」。在廣東，「拜山」又稱「行清」、「掛紙」，究竟為甚麼呢？大灣區內還有甚麼特別的清明習俗？



掃墓又稱「行清」 必備祭品「五寶」

掃墓拜山是清明節的指定動作，以表達對先人的掛念。在大灣區，因着各地的文化，「掃墓」在不同地方有不同名稱。

在佛山，掃墓又稱為「行清」。

佛山在清明節前後舉行大型祭祖，燒豬是必備的祭品，祭祖後便進行「太公分豬肉」，佛山有一句話：「太公分豬肉——人人有份」，就是每人都分得豬肉的意思。（視覺中國/當代中國授權）

「行清」就是全族人一齊去掃墓的活動。傳統上，「行青」這一天，族人會動員村內各人一同上山祭祖，又稱為「祭太公」。

佛山人祭祖一般會準備五大類祭品，分別有燒金豬、紙錢元寶、蕎菜、鬆糕、甘蔗水果等。拜祭祖先後，會把燒豬即時分食，又稱為「太公分豬肉」，好讓各人帶回家吃後一家興旺。

「掛紙」習俗 祭拜祖先

在佛山和東莞，除了行清之外，掃墓又稱為「掛紙」。

在佛山和東莞，除了行清之外，掃墓又稱為「掛紙」。（Getty/當代中國授權）

清明祭祖每一樣都有意思：燒豬取其紅皮赤壯，吃後身體健康；蕎菜為先人乘轎回家之意；甘蔗有借助祖先德蔭和開枝發葉之意。佛山人在拜祭後，還在坟前食蔗，吃完把蔗渣撒在坟前後，祈望發大財。（禪城發布/當代中國授權）

「掛紙」是「掛祖」的諧音，指的是為祖先修理墳目的儀式，表達對祖先的緬懷和掛念。

「掛紙」的紙就是墓紙，呈長方形，顏色有黃、白及五色三種。掛紙前，要先清除墓地上的樹枝、野草，再將墓紙兩三張一叠成波紋狀，掛在墓碑上，或用小石塊壓在墓頭。之後，放上供品、燒紙錢，才算完成儀式。

「踏青」春遊賞花

行清後，「踏青」亦是大灣區清明節常見的習俗之一。

「踏青」又叫「春遊」，四月灣區，春回大地，到處是賞花的好地方。掃墓後，順道郊遊，便有了「踏青」的傳統習俗。

清明節正是南方繁花盛放的季節，各處美不勝收，為郊遊踏青提供不少好去處。圖為佛山南海區獅山鎮南國桃園，黃花風鈴木正盛放。（視覺中國/當代中國授權）

「戴柳」 驅除邪氣保平安

「插柳」習俗相傳是為了紀念春秋時期的忠義之臣介子推。晋文公重耳為了令介子推出山輔助自己，不惜放火燒山，但介子推執意退隱，最後抱着一棵柳樹被活活燒死。晉文公上山憑吊介子推時，意外發現那棵柳樹長出嫩枝，於是折下幾片葉片戴在頭上作紀念。此後，人們便把柳枝插在門前或頭上，祈求來年消災解難。 （網上圖片 ）

在大灣區，特別在佛山、東莞、惠州一帶，清明節有「戴柳」、「插柳」的傳統。

「戴柳」，就是由茉草、榕樹葉或芙蓉葉編織而成的頭飾，這些植物一般被認為能驅除邪氣。清明前後，人們把茉草等植物編織而成的頭飾「戴」在頭上，或「插」在身上，有保平安的作用。

戴柳外，佛山及惠州人亦會在家門前「插柳枝」的傳統，驅走邪氣保家人平安。

放風箏 驅走晦氣霉運

惠州人在清明節及重陽節都愛放風箏。當地人又稱為放紙鳶，他們會把不吉利的事寫在風箏上然後放走，象征驅走晦氣得享福氣。（視覺中國/當代中國授權）

清明節，佛山人會在公園內一起放風箏，風箏放上藍天後，再把線割斷，象征把衰運送走。（視覺中國/當代中國授權）

清明節放風箏亦是灣區人的一個傳統習俗。

在惠州，放風箏是傳統習俗，有「放晦氣」的寄寓意思。製作風箏時，人們會把災禍疾病寫在風箏上，然後放飛上天，再剪斷牽線，任風箏隨風飄去，據說這樣就能除病消災，帶來好運。

蘯鞦韆蹴鞠投壼 清明玩意多樣

清明節還會舉辦不少體育活動，成為了一家大小的好去處。圖為佛山於2019年於盈香生態園舉辦的大型清明傳統民俗活動中，一名小女孩玩傳統投壺遊戲。（視覺中國/當代中國授權）

清明節，還有不少傳統民俗體育活動在各地進行。

在大灣區，一些民俗體育活動都成為了清明節的傳統，有蘯鞦韆、蹴鞠（踢足球）、投壼、打馬球等。

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