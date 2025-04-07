廟街歌檔被燒即晚重開　檔主稱與人無怨疑煙頭釀禍　損失「濕碎」

油麻地廟街一個歌唱檔口，周一（7日）凌晨突然起火，幸無人受傷，但消防認為起火原因有可疑，警方將案件列作「縱火」調查。《香港01》記者今日傍晚到起火歌檔了解，檔主陳先生已重新開檔獻唱，並表示自己「無得罪人，個個都friend」，認為火警只是意外，可能是由未熄煙蒂引起。



被問到歌檔有喇叭和枱櫈焚毀，他形容損失「濕濕碎啦」，暫時以後備喇叭和枱櫈「頂檔」，營業未受影響，並已着手添置新設備，但對於旅發局過去贈予的一塊帆布被燒毀感到可惜。



油麻地廟街一個歌檔4月7日凌晨起火，部分枱櫈和設備焚毀，檔主即晚已重新開檔獻唱。（林振華攝）

陳先生受訪時表示，歌檔開業20多年，今次是首遇火劫，檔口有喇叭和枱櫈焚毀，估計損失「好少咋嘛，一萬幾千」，形容金額「濕濕碎啦，做生意就預備㗎啦」。他指，雖然部分設備已經燒毀，但過去有睇相檔口結業後，檔主留下枱櫈給他，如今便可以使用，故營業無受影響，但亦正添置新枱櫈。

不過，檔口一塊由旅發局於約一年前送贈的帆布，在火警中燒清光，陳先生大感可惜，指雖然帆布不至於「好靚」，卻值得留念，「旅發局支持我哋㗎！」

油麻地廟街一個歌檔4月7日凌晨起火，部分枱櫈和設備焚毀，檔主陳先生即晚已重新開檔獻唱，形容事件中的損失「濕濕碎」。（林振華攝）

陳先生續指，平日歌檔在晚上7時至10時營業，前來唱歌的人多數已上年紀，「人哋入嚟我咪畀人唱囉」，又指收費豐儉由人，「嗰個係搵到錢咪醒我哋多啲囉」。

對於較早時有消息指，檔主上月底與曾顧客爭執，陳指平時的確間中會有「啲醉貓呢，飲多咗自己喺度嘈交」，但稱自己「無得罪人，個個都friend」，即使有人「搞搞震」，他都只會請對方離開，「好斯文㗎我哋」。他不認為今次歌檔被燒是有人刻意縱火，估計可能是有「好無公德心」的人吸煙後，將煙頭「亂咁抌」而釀禍。

油麻地廟街一個歌檔4月7日凌晨起火，部分枱櫈和設備焚毀，檔主即晚已重新開檔獻唱。（林振華攝）

今日傍晚所見，現場有雪糕筒和貼有路政署標誌的膠水馬被燒熔，歌檔旁邊一幅牆的油漆疑在火警中燒至剝落，現場地面亦仍然遺有不少灰燼。一名女子在場協助搬動檔口的物品，她稱自己是「做義工」，又說較早時有附近地盤的工人提供水，讓歌檔沖走灰燼，她笑言「做人就係要你好我好，人哋先會畀你㗎嘛」，「最主要係大家開心！」

油麻地廟街一個歌檔4月7日凌晨起火，部分枱櫈和設備焚毀，現場地面遺下灰燼。（林振華攝）

案發在周一（7日）凌晨約2時57分，警方接報指油麻地廟街與街市街交界有雜物起火，消防到場將火救熄，認為起火原因有可疑。警方將案件列作「縱火」，交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進。經點算後，歌檔共損失10張枱、10張櫈、4個揚聲器、一個擴音器、一部電視及一些飲品。

事發後檔主到油麻地警署助查，亦有檔主的朋友協助清理檔口。其朋友稱，該批器材素來放置在上址，對於為何被縱火毫無頭緒。

油麻地廟街一個歌檔4月7日凌晨起火，部分枱櫈和設備焚毀，傍晚再有警員到場了解。

據了解，61歲姓董女檔主及68歲姓陳男檔主，在廟街近街市街開檔唱歌。凌晨2時半董女檢查檔口妥當，惟附近大廈保安員2時55分就發現起火。消息指，檔主上月尾曾與一名顧客發生爭執。

檔口大部分器材工具被燒毀。

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