20歲無業男將家人大埔村屋做毒品倉　海關拉人檢$100萬大麻及製品

海關昨日（7日）在大埔區沙埔仔村，搗破一個村屋毒品儲存分銷中心，檢獲價值100萬元的毒品，包括大麻花及其製品，例如大麻曲奇、軟糖、大麻油煙彈及電子煙。



海關拘捕一名20歲無業男子，相信他收受數萬元報酬，利用家人持有單位，將該批毒品供應予新界區用家。案件明日（9日）於粉嶺裁判法院提堂。



海關昨日（7日）在大埔區沙埔仔村，搗破一個村屋毒品儲存分銷中心，檢獲價值100萬元的毒品。（陳浩然攝）

海關昨日（7日）在大埔區進行緝毒行動，期間於沙埔仔村截查一名20歲本地男子，並在他褲袋內發現兩克懷疑大麻花，隨即將男子拘捕。 其後，人員押解男子到附近的一個村屋單位進行搜查，檢獲大批毒品。

海關檢獲的毒品包括3.3公斤懷疑大麻花、約1.7公斤懷疑大麻曲奇、約900克懷疑大麻軟糖、約700克懷疑大麻油、515粒懷疑大麻油煙彈、約100支懷疑含有四氫大麻酚的電子煙及120粒懷疑搖頭丸和一批毒品包裝工具，市值約100萬港元，估計用作供應新界區用家。

海關拘捕一名20歲無業男，涉收取報酬，利用家人持有單位販毒。（陳浩然攝）

香港海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任姚文顥指，被捕男子20歲報稱無業，已被控一項販運危險藥物罪及「管有危險藥物」罪，案件於明日（9日）在粉嶺裁判法院提堂。海關相信他利用該單位進行毒品儲存包裝，然後再進行分銷。 據悉，涉案單位為被捕男子家人持有，而男子收取數萬元報酬販毒。

根據危險藥物條例，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判終身監禁及罰款港幣500萬元。