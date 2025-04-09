梁齊昕去世｜前特首梁振英次女筲箕灣服務式公寓驟逝　終年33歲

香港特別行政區前行政長官、現任全國政協副主席梁振英的次女梁齊昕，於昨日（8日）晚上被發現在筲箕灣一服務式住宅單位內昏迷。惟救護員趕至現場時，證實她已離世，終年33歲。



前特首梁振英次女梁齊昕。（IG圖片）

警方就事件回覆傳媒指，警方於8日晚上10時40分，接獲愛德街1號的職員報案，指33歲姓梁女住戶，懷疑於上址一單位內暈倒。救援人員接報到場，發現女事主倒臥在床上，於現場被證實死亡。死因有待驗屍後確定。案件列作「屍體發現」跟進。

梁振英在社交媒體上證實女兒梁齊昕離世。

梁振英於周三（9日）清晨5時左右，在其社交媒體facebook帳號上證實齊昕離世。他在帖文中寫道：「齊昕走了，走得很突然，沒有留下集言片語，只是安詳的躺在床上，前幾天她還主動去接種流感疫苗。感謝警方和法醫的調查，目前可以排除自殺和其他的可疑。感恩各位朋友在我們一家最困難時刻的關心、理解和慰問。」

今日（9日）凌晨1時許，梁振英由警方便衣人員陪同下，步入公寓了解。

至凌晨2時45分左右，兩名法醫人員進入公寓大樓，相信為死者遺體進行初步檢驗。至清晨5時許，仵工到達現場，將梁女的遺體舁送殮房。

梁齊昕的遺體由仵工舁送殮房。（陳永武攝)

有警員進入公寓大廈調查事件。(陳永武攝)

有警員駐守在公寓大廈外。(陳永武攝)

梁齊昕生於1991年9月11日，是香港第四屆行政長官、現任全國政協副主席梁振英次女，曾經入讀倫敦政治經濟學院修讀法律系，但讀到2013年6月時選擇休學並返港。

2016年12月9日，梁振英宣佈因家庭原因，放棄爭取連任，當時梁振英透露女兒梁齊昕留院兩個多月，每晚探望陪伴個多小時，因感到吃力而決定放棄競逐連任。

梁齊昕向來活躍在社交媒體上，不時在IG張貼近照。

梁齊昕向來活躍在社交媒體上，不時在IG張貼近照。