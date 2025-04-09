前特首梁振英次女梁齊昕　筲箕灣服務式公寓驟逝　終年33歲

香港特別行政區前行政長官、現任全國政協副主席梁振英的次女梁齊昕，於昨日（8日）晚上被發現在筲箕灣一服務式住宅單位內昏迷。惟救護員趕至現場時，證實她已離世，得年33歲。



前特首梁振英次女梁齊昕。（資料圖片）

昨日（8日）晚上10時許，警方接報指，發現一名女住客昏迷倒臥筲箕灣愛德街1號一間服務式公寓房間地上。救護人員接報到場，經檢查後證實女事主已不治。警員經調查後，初步相信事件無可疑，列作「屍體發現」案跟進。其死因則有待驗屍後確定。

據知，女死者是前特首梁振英次女梁齊昕，今日（9日）凌晨1時許，梁振英由警方便衣人員陪同下，步入公寓了解。

及至9日凌晨2時45分左右，有兩名法醫人員進入公寓大樓，相信為死者遺體進行初步檢驗。

有警員進入公寓大廈調查事件。(陳永武攝)

梁齊昕生於1991年9月11日，是香港第四屆行政長官、現任全國政協副主席梁振英次女，曾經入讀倫敦政治經濟學院修讀法律系，但讀到2013年6月時選擇休學，返港後因出位言行，引來各界關注。

2015年11月1日凌晨時份，梁齊昕趁萬聖節在中環蘭桂坊偕同友人消遣，懷疑情緒失控，和的士司機發生口角，其母親梁唐青儀聞訊趕至，卻被梁齊昕掌摑，最終梁齊昕和友人離開。

有警員駐守在公寓大廈外。(陳永武攝)

2016年12月9日，梁振英宣佈因家庭原因，放棄爭取連任，當時梁振英透露女兒梁齊昕留院兩個多月，每晚探望陪伴個多小時，因感到吃力而決定放棄競逐連任，有傳梁齊昕在沙田威爾斯親王醫院私家房留醫，由精神科專科醫生負責治療。

梁齊昕素來在社交媒體表現活躍，其最後一則instagream帖文於上月6日發出，以黑底白字寫上「Really really really really sick. And I'm rarely sick. Will revert back in 3-5 business days. Apologies」（真的、真的、真的、真的很病。我很少生病。我將在3至5個工作天內恢復。就此致歉）」。

梁齊昕向來活躍在社交媒體上，不時在IG張貼近照。

梁齊昕向來活躍在社交媒體上，不時在IG張貼近照。