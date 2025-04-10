Coldplay演唱會｜稱可安排特別證件入場　買賣雙方三名內地人被捕

英國殿堂級樂隊Coldplay將於前日（8日）起，在啟德體育園連開4場演唱會，警方昨日（9日）再在場館外繼續執法，拘捕3人。據了解，3名被捕人士均為內地人，持雙程證來港。其中一人聲稱可安排「特別證件」為買家入場觀看演唱會，另兩人則為買家。



英國著名樂隊Coldplay 4月9日在啟德體育園主場館舉行第二場演唱會，下午3時左右，已有大批歌迷到場。（夏家朗攝）

消息稱，昨日（9日）晚上7時許，東九龍總區人員在啟德體育園附近，進行打擊黃牛門票行動，期間警員發現2男1女形跡可疑，於是上前盤問。

警員經調查後，發現一名18歲萬姓男子和一名22歲趙姓女子，在網上認識年約55歲吳姓男子，吳男聲稱可以透過「特別證件」，安排買家入場觀看Coldplay演唱會，向每人收取1,000元，兩人付款後打算入場。警方以涉嫌「串謀詐騙」罪名拘捕3人，案件交由案件現由東九龍總區刑事部跟進。

據了解，涉案3人均為內地居民，持雙程證來港。

英國著名樂隊Coldplay 4月9日在啟德體育園主場館舉行第二場演唱會，下午3時左右，已有大批歌迷到場。（夏家朗攝）

警方一連兩日打擊兜售Coldplay門票的「黃牛黨」。前日（8日）一名本地男子向便裝警員，以每張2,399元，兜售兩張原價1,699元的門票而被票控；另有3男2女（27至51歲）持雙程證內地人，疑售賣高於正價之演唱會門票，每張賺取數百元差價，涉嫌違反逗留條件被捕。

警方昨日（9日）截獲一名向臥底警員兜售Coldplay門票的「黃牛黨」男子，向警員以每張2,500元，兜售兩張原價999元的Coldplay門票，並指可以用支付寶付款。警員隨後截獲該名男子，並在其身上檢獲兩張Coldplay門票，該男子將被票控，大會將該兩張門票作廢。