Coldplay演唱會｜男子炒黃牛飛　場外兜售遇放蛇警　遭票控兼廢票

英國殿堂級樂隊Coldplay將於今日（8日）起在啟德體育園連開4場演唱會，「黃牛黨」亦伺機出現在附近兜售。據了解，警方九龍東總區人員下午5時許，展開打擊假演唱會門票行動。其間一名本地男子向便裝警員兜售兩張門票，每張價格為2,399元，較原價1,699元貴700元。



警員隨即表露身分，並票控男子「未經授權而以超過籌辦人等就活動所定的款額售賣入場門票」。據悉，男子早前於售票網站Cityline購買2張門票，圖轉售賺取差價。大會已沒收該兩張門票並視作廢票。



另外，行動中亦有2男2女（39至51歲），均持雙程證，涉嫌售賣高於正價之演唱會門票，每張賺取數百元差價，涉嫌違反逗留條件被捕。



英國知名樂隊Coldplay今日（8日）起，在啟德體育園主場館舉行四場演唱會。（黃浩謙攝）

根據《公眾娛樂場所條例》，任何人以「超過東主、管理人或籌辦人所定的款額的票價，售賣、兜售或游說他人購買在獲發牌場所舉辦的節目的門票」，即屬犯罪。可處罰款2,000港元。

英國知名樂隊Coldplay今日（8日）起，在啟德體育園主場館舉行四場演唱會。（黃浩謙攝）

英國知名樂隊Coldplay今日（8日）起，在啟德體育園主場館舉行四場演唱會。（黃浩謙攝）

英國知名樂隊Coldplay今日（8日）起，在啟德體育園主場館舉行四場演唱會。（黃浩謙攝）

英國知名樂隊Coldplay今日（8日）起，在啟德體育園主場館舉行四場演唱會。（黃浩謙攝）