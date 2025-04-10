招攬內地人來港開設傀儡戶口　涉款2.9億元　警拘6人

警方打擊洗黑錢活動拘捕6人，包括兩名骨幹成員。被捕人涉嫌自2023年6月起，以網絡情緣等方式取得騙款，招攬逾30名內地人來港開設傀儡戶口，匿藏在荃灣兩個住宅單位，牽涉全港至少46宗騙案，清洗犯罪得益約2.9億元。



警方打擊洗黑錢活動拘捕6人，包括兩名骨幹成員。被捕人涉嫌自2023年6月起，以網絡情緣等方式取得騙款，招攬逾30名內地人來港開設傀儡戶口，清洗犯罪得益約2.9億元。來港開戶的內地人被安排匿藏在荃灣兩個住宅單位，警方在單位內檢獲點鈔機、提款卡等證物。（羅敏妍攝）

警方於昨日（9日）進行「力場」行動打擊洗黑錢活動。行動中，共拘捕4男2女涉嫌干犯「串謀洗黑錢」等罪，年齡介乎19至39歲，包括犯罪集團骨幹成員及傀儡戶口持有人，涉款約2.9億元。

新界北總區刑事情報組高級督察譚明珠表示，針對安排非本地人來港開傀儡銀行戶口情況，新界北總區刑事部經過多個月深入調查後，成功鎖定一個涉及中港兩地的洗黑錢集團，他們以香港成員運作兩個行動單位。集團骨幹成員戶口流動達港幣2.9億元。

警方新界北總區公眾活動調查組總督察梁綺薇（右）及刑事情報組高級督察譚明加（左）向傳媒簡報一宗洗黑錢案。（羅敏妍攝）

此犯罪集團營運約一年，租用於荃灣區的兩個住宅單位作為行動單位。集團骨幹成員會帶被招攬的內地人到單位，透過網上即時開設網上銀行戶口，同時單位作為藏匿地點，內有床褥、被鋪及日用品等。開戶口後，傀儡戶口持有人會收到小量金錢作為報酬。

集團收集傀儡戶口銀行卡及密碼作為洗黑錢工具，當騙款存入傀儡戶口後，集團成員隨即從銀行戶口以現金提取騙款，集團最短半小時內就將戶口餘額全數提取。部份現金亦會隨即存入加密貨幣戶口再轉賬，以逃避警方追查。

集團收集傀儡戶口銀行卡及密碼作為洗黑錢工具，當騙款存入傀儡戶口後，集團成員隨即從銀行戶口以現金提取騙款，集團最短半小時內就將戶口餘額全數提取。部份現金亦會隨即存入加密貨幣戶口再轉賬，以逃避警方追查。

警方新界北總區公眾活動調查組總督察梁綺薇表示，在昨日（4月9日）拘捕行動中，新界北總區刑事部人員發現目標洗黑錢集團的兩名骨幹成員，他們在一間銀行使用數張提款卡提取大量現金，相信為受害人騙款。警員隨即以「串謀洗黑錢」罪拘捕兩名男子，並在他們身上搜獲17張相信屬於傀儡戶口持有人的提款卡及現金25萬港元。

警方亦拘捕多一名較早前負責提取騙款的女骨幹成員，並搜查集團位於荃灣區的兩個分別位於一橦住宅大廈及一橦工商大廈的行動單位。另外，警方亦在被捕人的處所內，檢獲到一部點鈔機、另外2張相信屬於傀儡戶口持有人的提款卡、電腦及手提電話等。

整個行動由昨日至今晨警方共拘捕6人，包括3名骨幹成員及3名傀儡戶口持有人，共4男2女，年齡介乎19歲與39歲之間，其中一名為雙程證持有人，其餘為本地人。被捕人報稱從事攝影、倉務員、侍應、無業等，現正被通宵扣查。集團運作期間，招攬超過30名內地人來港開戶。

此詐騙及洗黑錢集團牽涉全港至少46宗騙案，主要為網絡情緣、貸款騙案、投資騙案，時間為2023年6月至2025年1月期間，受害人損失總金額高達港幣1,366萬元，最大一宗損失涉及網絡情緣騙案，受害人損失150萬元。行動中警方檢獲共19張提款卡、25萬元現金、一部點鈔機、多部電腦及手提電話等，並凍結兩名骨幹成員戶口中60萬元資產。警方正繼續追查犯罪得益，亦會與內地執法單位交換情報，調查仍在進行中。

警方呼籲，將個人銀行戶口出售或借給犯罪集團使用，有機會違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條洗黑錢罪，一經定罪最高可被判監禁14年及罰款港幣500萬。

另外，警方提醒大廈保安及住客，假若留意到大廈或隔離鄰舍經常有新面孔出入，請向警方提供消息。