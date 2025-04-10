日本抵港郵包內有乾坤　海關喬裝郵差派件拘2兄弟　檢逾8千支私煙

海關機場科人員今日（10日）根據風險管理原則，抽驗一個由日本寄送的郵包，發現X光影像有可疑，遂打開郵包檢查，發現內藏6,000支懷疑私煙。海關稅收罪案調查科接手跟進後，發現收貨地址位於馬鞍山一公屋單位。關員同日展開監控遞送行動，喬裝郵差上門送遞郵包，在公屋單位先拘捕收取郵包的42歲本地男住戶。



經進一步調查後，再拘捕與其同住的38歲胞弟，他報稱任職建築工人，為郵包的真正收件人。關員在38歲被捕男子身上及其房間內，再發現2,257支懷疑私煙及1個火機。行動中，共檢獲8,257支懷疑私煙，估計市值約3.7萬元，應貨稅值約2.7萬元。據悉，所有私煙僅供被捕人自用，而非銷售用途。



行動中共檢獲8,257支懷疑私煙，估計市值約3.7萬元，應貨稅值約2.7萬元。（林振華攝）

海關稅收罪案調查科調查主任劉松杰表示，海關會從不同的層面，全方位打擊私煙活動，堵截不同方式渠道的私煙活動。無論是透過郵包寄送、聯網下單、網上訂購，還是街頭販賣，不論涉及的香煙數目是多少，只要海關有理由相信貨品未完稅，定必果斷採取執法行動。

其中一名被捕男子。（林振華攝）

劉松杰呼籲，市民切勿為貪圖少許利益而負上刑責留下案底。海關亦都提醒市民提高警覺，為免被利用作非法活動，切勿隨便為他人接收郵包或貨物。根據《屋邨管理扣分制》，若有人在公屋單位內從事非法活動，可被扣15分，有機會被中止租約，海關會於法庭判刑後向房屋署轉介個案。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。市民可致電海關24小時熱線182-8080或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。