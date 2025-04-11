警放蛇拘33歲無牌女牙醫　涉共享辦公室替人矯齒　修例後首宗

有巿民在尖沙咀廣東道一個共享辦公室內箍牙，但懷疑女牙醫無牌而舉報。警方聯同衞生署採取行動，「放蛇」拘捕一名33歲本地女子，她涉嫌「未經註冊而以牙醫身份執業」；此為《牙醫註冊條例》於今年元旦修例後的首宗拘捕行動。據了解，被捕女子在該牙科中心工作約兩年，惟究竟有多少名巿民曾接受其牙科治療，與及收費如何，警方仍在調查中。



使用掃瞄儀器取得他人口腔影像，須由註冊牙醫操作。（翁鈺輝攝）

行動中檢獲工具、儀器及牙套。（翁鈺輝攝）

行動中檢獲工具、儀器及牙套。（翁鈺輝攝）

警方尖沙咀分區雜項調查隊督察薛嘉泳稱，今年2月收到巿民投訴，指在廣東道一幢商廈的單位內接受牙齒矯正服務期間，懷疑對方是無牌牙醫。

警方收到投訴後，隨即聯絡衞生處進行相關部署，並於昨日（10日）下午2時許，與衞生處採取聯合執法行動，由警方派出一名警員喬裝顧客，搗破該非註冊牙醫執業的牙齒矯正中心，拘捕一名33歲姓蔡的女子，經調查證實她並非註冊牙醫。行動中檢獲一批牙科醫療用具、儀器及矯形的牙套。該名女子已經獲准保釋候查，案件續由尖沙咀分區雜項調查隊繼續跟進。

尖沙咀分區雜項調查隊主管督察薛嘉穎（右）及衞生處署任首席牙醫畢羽田醫生。（翁鈺輝攝）

使用口腔內的掃瞄儀器、處方隱形矯齒牙套必須由註冊牙齒操作

衞生處署任首席牙科醫生畢羽田稱，自從2025年1月1日牙醫註冊條例修訂後，定明某些從事牙科執業的定義有更新，包括進行漂牙、牙齒美白程序、處方隱形矯齒牙套及進行牙齒鐵片療程；此外，使用口腔內掃瞄儀，取得另一人的數碼影像，均屬從事牙科執業指定的服務，必須由註冊牙齒操作。

今次事件中的投訴人是接受矯齒服務，被捕人為她用儀器掃瞄已經觸犯法例。畢羽田呼籲巿民千萬不要光顧無牌牙醫，如有懷疑可上香港牙醫管理委員會的網頁，有註冊牙醫的名單，以確認服務提供者的身份。

衞生處呼籲勿貪便宜或輕信社交媒體的推廣光顧無牌牙醫

根據香港法例第156章《牙醫註冊條例》，任何人如非註冊牙醫，而在港以牙醫身份執業，即屬違法，一經定罪，最高罰款港幣10萬元及監禁3年，教授及協助者同屬違法，

薛嘉泳呼籲巿民不要貪便宜，或輕信社交媒體的推廣而光顧無牌牙醫，因為他們沒有專業資格及監管，會危害巿民健康。巿民如有懷疑，應該向警方或衞生署舉報。

另外，如非註冊牙醫從事牙科執業，例如使用掃瞄儀器檢查口腔或牙齒，亦屬違法，「唔知情」並非辯護理由。公司聘請非註冊牙醫從事牙科執業，同屬違法，一經定罪，最高罰款10萬元及監禁3年。