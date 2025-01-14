無牌牙醫｜29歲女子涉從事漂牙執業程序被捕　更新牙醫條例後首宗

衞生署今日（14日）公布在荔枝角一座工業大廈內拘捕一名29歲女子，她涉嫌並非註冊牙醫，而從事屬牙科執業的漂牙或牙齒美白程序，警方在場亦檢獲用作美白牙齒的工具及藥物。



今年元旦起，進行漂牙或牙齒美白程序僅限註冊牙醫提供。（圖片：Shutterstock）

衞生署表示，更新《牙醫註冊條例》「從事牙科執業」的定義今年元旦起生效，清楚訂明需由註冊牙醫提供的服務，其中《條例》附表2清楚訂明只有註冊牙醫方可為另一人提供以下服務：

（一）進行漂牙或牙齒美白程序；

（二）處方隱形矯齒牙套；以及

（三）進行牙齒貼片療程。

發言人表示，衞生署早前接獲市民投訴，荔枝角一座工業大廈內，懷疑有非註冊牙醫替人進行漂牙或牙齒美白程序。署方人員和警方昨日（13日）下午採取聯合行動，行動中，一名29歲女子涉嫌並非註冊牙醫而從事牙科執業被捕，警方在場亦檢獲用作美白牙齒的工具及藥物。

發言人表示，任何並非註冊牙醫的人士如提供或企圖提供上述服務，即屬違法。一經循簡易程序定罪，可處第六級罰款及監禁三年，或一經循公訴程序定罪，可處監禁五年。署方呼籲市民為保障個人健康，切勿光顧無牌牙醫接受漂牙或牙齒美白療程。；在選用牙科服務前，市民可瀏覽牙醫管理委員會在網上公布的「註冊牙醫名單」，確認服務提供者的資格。市民如有懷疑，應避免接受該等服務，以策安全。