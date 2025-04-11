港鐵2男石門站嘈交到大水坑站　1人持天拿水遭乘客制服被捕

今日（11日）早上11時51分，2名男子於港鐵車廂內爭執，據報其中一名男子情緒激動取出天拿水。二人由港鐵石門站爭執至大水坑站時，有乘客挺身而出制服。從網民上載相片可見，一名男子被4人按在地上，動彈不得，有兩名港鐵職員在場了解。網民亦指因此令列車服務受阻。



警方接報到場，發現有部分天拿水濺到地上，其中一名男子左邊膝蓋流血受傷，並檢走天拿水。警方表示，今日（11日）上午11時51分接大水坑站職員報案指，一列車行駛期間，有人於車廂内手持懷疑腐蝕性液體，並以「在公眾地方作出擾亂秩序行為」拘捕一名姓陳（47歲）男子，他現正被扣查，案件現交由沙田警區刑事調查隊第二隊跟進。

從網民上載相片可見，一名男子被4人按在地上動彈不得，兩名港鐵職員在場了解。（交通意外關注組(香港)/鍾國仁圖片）

港鐵回覆查詢時表示，今日中午約12時，屯馬綫一列駛往烏溪沙方向的列車，在前往石門站期間，有乘客通知列車車長，表示有乘客發生爭執。車站職員於石門站登車協助，見到一名乘客已被其他乘客制止，懷疑他持有易燃物品及騷擾他人。列車其後到達大水坑站後稍作停留，以便警方到場處理。

港鐵藉此提醒乘客，根據港鐵附例，乘客不可攜帶易燃液體等危險品進入港鐵範圍，若乘客留意到有關情況，可聯絡車站職員採取適切跟進。