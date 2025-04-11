赤柱校巴危駕｜載10童切雙白線逆線爬頭　警主動調查拘69歲男司機

昨日（10日）網上瘋傳赤柱峽道一輛校巴切雙白線逆線爬頭的驚險影;片，引起網民撻伐。警方今日（11日）表示，留意到網上短片，顯示昨午約3時36分，一輛接載10名學童（6至11歲）的校巴，在赤柱峽道懷疑橫越雙白線，並逆線超越一輛正在上落乘客的巴士。期間，該校巴險與一輛往相反方向行駛的車輛迎頭碰撞，其駕駛行為對其他道路使用者構成極大危險。



港島總區交通部交通調查組人員隨即主動展開調查，今日拘捕一名姓鄧（69歲）本地男子，他涉嫌「危險駕駛」，獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。警方呼籲，任何人士如能提供有關事件發生的經過，請致電3660-6875與港島總區交通部交通調查組聯絡。



片段可見，昨日（10日）一輛城巴在赤柱峽道埋站上落客，尾隨一輛校巴越雙白線切過對面線，逆線爬頭。（網民 Waikin Wong 影片截圖）

根據網上車cam影片可見，昨午（10日）一輛城巴在赤柱峽道埋站上落客，詎料尾隨一輛車身印有「學校私家小巴」的19座橙黃色校巴，竟越雙白線切過對面線，逆線爬頭；幸千鈞一髮之際，對面線駛至的片主及時收慢，校巴亦切回原線，才不致迎頭相撞。片中可見，校巴上載有兒童，兩車最近時不足一個車位擦過，情況驚險；而其他車輛則在城巴後方停下，耐心等候。

片段引起網民一面倒撻伐，不少人炮轟「成車學童都咁拼搏？！」、「彎位+雙白抽頭，呢個司機都真係要停牌先得！」、「這司機應終生不能駕駛校車！」、「學童父母都唔知自己仔女坐緊架危機（險）車輛」、「有冇諗過班小朋友？」亦有人上載截圖，指已經就事件作電子報案。