香港寬頻網絡故障｜晚上8時復常　通訊辦：要求3個工作天內交報告

香港寬頻網絡今日（11日）一度故障近7小時，「屯元天」服務大受影響，用戶湧入facebook專頁投訴。香港寬頻表示，今午（11日）元朗、屯門及天水圍地區，出現網絡服務中斷情況。據香港寬頻初步調查，此次服務中斷是因屯門青山公路的第三方工程施工，導致光纜線路受損所致。香港寬頻隨即啟動應急機制，同步通知受影響客戶，並向通訊事務管理局通報。經工程團隊緊急搶修，服務已於晚上8時全面恢復。



通訊事務管理局辦公室（通訊辦）指，今天接獲香港寬頻報告，指該公司一組位於屯門青山灣的光纖線路，下午1時半左右因第三方工程受到損壞，導致屯門、元朗及天水圍部份電話及寬頻服務受影響。通訊辦已要求該公司於3個工作天內，就事件提交初步報告。通訊辦至今收到1宗相關公眾查詢，並會繼續就事件與香港寬頻保持緊密聯繫，以確保本地通訊服務穩定。



香港寬頻表示，是次服務中斷由屯門青山公路第三方工程引致的光纜線路受損造成。（香港寬頻 facebook）

今午1時許開始，不少屯門、元朗、天水圍區市民，均表示未能使用香港寬頻上網；有網民湧入香港寬頻facebook專頁的帖文留言，指「咩事成條村上唔到網？」、「冇網絡做唔到生意！」又指未能聯絡客戶服務員，「打咗半個鐘都冇人聽電話」。香港寬頻逐一回覆留言，指元朗、屯門及天水圍出現突發網絡故障，但網民並不買帳，並指要索償。