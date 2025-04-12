Coldplay｜清潔公司經理帶東主父子入場「監督」　無飛睇Show被捕

英國殿堂級樂隊Coldplay本月8日起，在啟德體育園連開4場演唱會，警方繼續到場執法。據了解，昨晚（11日）第三場演唱會期間，警方在1樓伴航廳巡邏時，發現2名男子觀看演唱會超過15分鐘，上前查問後發現他們沒有購買門票。



經調查後，證實2男為父子關係，其中63歲父親為清潔公司東主。其清潔公司是啟德體育園承辦商，在Coldplay演唱會期間，負責5樓看台的清潔工作。父子二人當晚由41歲清潔公司經理帶入場內，聲稱於上址監督清潔工作，3人均戴有工作人員手環，惟父子身處位置在1樓而非工作範圍的5樓，警方質疑有人假借工作為名，實情以非法手段觀看演唱會，遂以「串謀詐騙」拘捕3人（年齡36至63歲），他們已獲准保釋，須於5月下旬到警署報到。



英國著名樂隊Coldplay 4月9日在啟德體育園主場館舉行第二場演唱會，下午3時左右，已有大批歌迷到場。（夏家朗攝）

此外，亦有人在Coldplay演唱會大熱期間，趁機欺騙有意購票的市民。昨晚（11日）9時許，警方接獲分別兩名女受害人報案，她們分別於網上購物平台Carousell以1,300港元，以及在社交平台小紅書以850元人民幣，購買Coldplay演唱會門票，付款後未能取得入場券，而賣家亦失去聯絡，懷疑自己受騙。警方將兩宗案件同列「詐騙」，暫時沒有人被捕，由東九龍總區刑事調查第一隊跟進。

英國著名樂隊Coldplay 4月9日在啟德體育園主場館舉行第二場演唱會，下午3時左右，已有大批歌迷到場。（夏家朗攝）