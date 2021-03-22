12港人潛逃｜李宇軒率先回港　國安處高級警司李桂華到場指揮

撰文： 彭愷欣 鄧詠中 蔡正邦 鄧栢良 黎靜珊 最後更新日期： 2021-03-22 11:23

12名港人於去年8月23日涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，其後被扣押於深圳鹽田看守所。其中8人李宇軒、鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢及郭子麟，去年12月底被判偷越邊境罪罪成判囚7個月，今日（22日）刑滿出獄，分批遣返香港。早上10時許，第一輛載有刑滿回港人的七人車，由深圳灣口岸出發前往天水圍警署。消息指，車上被押送的人士為李宇軒。

▼▼12港人潛逃案，第一批刑滿返港港人▼▼

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早上10時24分，李宇軒乘坐的七人車抵達天水圍警署，警務處國安處高級警司李桂華已在警署內等候。至10時52分，李宇軒完成「落簿」程序，離開天水圍警署，被轉往其他警署繼續扣押。早前有消息指李宇軒於香港涉嫌勾結外國勢力被捕一案，警方已掌握足夠證據，預計於李被遣返香港後隨即會落案作檢控。

▼12港人背景及監禁刑期▼

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12港人乘快艇赴台 遭廣東海警截獲 判囚7個月至3年

12名港人於2020年8月底由西貢布袋澳乘快艇出發，涉嫌離境前往台灣，惟快艇駛至中國水域時被廣東海警截獲。深圳鹽田人民法院於2020年12月30日就「12港人案」作出判決，涉「組織他人偷越邊境罪」的鄧棨然、喬映瑜，分別被判有期徒刑3年及2年；李宇軒等8人「偷越邊境罪」罪成，被判有期徒刑7個月。至於廖子文及黃臨福兩名未成年港人，因自願認罪而不獲起訴，兩人於同日上午11時由深圳警方移交香港警方。