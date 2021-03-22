總覽．12港人潛逃｜8人完成移交續扣押　消息﹕法院明開庭處理

撰文： 黎靜珊 蔡正邦 鄧栢良 鄧詠中 勞敏儀 彭愷欣 陳康智 最後更新日期： 2021-03-22 19:09

12名港人於去年8月23日潛逃離境時被廣東海警截獲，並被扣押於深圳鹽田看守所。其中8人去年12月底被判偷越邊境罪罪成判囚7個月，於今日（22日）刑滿出獄，包括李宇軒、鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢及郭子麟，8人獲分批遣返香港。 今早10時許，第一個移交回港的為李宇軒，其後再有3批人士，以3人、3人及1人的形式，乘坐警方安排的私家車，由深圳灣口岸過關，先前往天水圍警署完成「落簿」程序，然後再由警方車輛載離轉往其他警署繼續扣押。 據了解，除了李宇軒違反國安法一案尚未正式落案起訴，未知警方今日稍後時間會否作出起訴。而其餘刑滿回港的7人在潛逃前已被控告，料法院明日會開庭處理7人的案件，惟他們需要接受14天強制檢疫，相信屆時不會到庭，並會還押懲教看管。

【1804】傍晚6時許，協助12港人家屬的香港大律師兼支聯會副主席鄒幸彤在天水圍警署外會見傳媒，她表示，12港人關注組對警方今日移交安排表示失望，指警方不曾向家屬交代移交安。她指家屬整整7個月未見過8人，他們只有卑微的要求，急切想見一面、揮一揮，或者送衣物及食物。家屬目前心情非常焦急，「9點已經向到等，由朝等到晚」，形容是不必要的煎熬。

目前只有一名疑犯曾致電家屬；而李宇軒的律師中午曾到警署嘗試接觸李，惟被警方拒絕指李已在錄口供，其餘7人剛剛才知道被獲分派至哪間警署，「本來佢哋落嚟向差館被問話，見律師同屋企人溝通打電話，就係佢哋權利，點解咁多阻攔？」，她希望其餘兩名港人回港時會有更好的安排。

【1715】警方表示，今日在深圳灣口岸分批接收由內地執法機關送回的8名男疑犯。內地執法機關完成相關司法程序後將8人移交，6宗在港發生的案件分別由國家安全處、商業罪案調查科、港島總區刑事部、新界北總區刑事部和東九龍總區刑事部跟進。消息指，李宇軒的案件由國安處跟進，他現被扣押在元朗警署。

▼▼8名刑滿返港港人涉及案件一覽▼▼

31歲男疑犯李子賢，將被扣留在沙田警署。他於2019年9月29日在金鐘被捕及控以暴動及襲警罪，後獲法庭保釋候審，不准離開香港，但其後該疑犯潛離香港。

19歲男疑犯鄭子豪，將被扣留在荃灣警署。他涉嫌與2019年9月30日在灣仔發生的一宗串謀縱火案有關，案中有人於駱克道一個單位製造汽油彈，經調查後有5名男子被捕及控以串謀意圖縱火。他們獲法庭保釋候審，不准離開香港，但其後該名19歲疑犯與另外2名疑犯潛離香港。

19歲男疑犯郭子麟，將被扣留在屯門警署。他涉嫌於2019年11月18日在油麻地區被捕及控以暴動罪及管有攻擊性武器罪，後獲法庭保釋候審，不准離開香港，但其後該疑犯潛離香港。

3名年齡介乎21至24歲的男疑犯嚴文謙、張銘裕、張俊富，則被押往大埔警署。他們於2019年12月8日在灣仔被捕及控以串謀意圖造成身體嚴重傷害而射擊罪，後獲法庭保釋候審，不准離開香港，但其後該3名疑犯潛離香港。

30歲男疑犯黃偉然被扣留在上水警署，他涉嫌於去年1月16日在上水被捕及控以製造炸藥罪，後獲法庭保釋候審，不准離開香港，但其後該疑犯潛離香港。

30歲男疑犯李宇軒被送往元朗警署。他於去年8月10日以勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪及其他罪行被捕，後獲警方保釋候查，並要求交出旅行證件及限制離境，但其後該疑犯潛離香港。

▼▼12港人潛逃案，最後一名刑滿返港港人▼▼

【1700】天水圍警署：載有最後一名刑滿港人的白色私家車駛抵天水圍警署。

【1645】深圳灣：最後一名刑滿港人，乘坐警方安排的白色私家車，由深圳灣口岸過關，前往天水圍警署。車隊有警方鐵馬、警車護航。

▼▼12港人潛逃案，第三批刑滿返港港人▼▼

+ 2 + 2 + 2

【1622】直至4時22分，已有三批共7名刑滿港人已移交本港，是次移交行動的最後一名港人，相信於下午5時，會由深圳灣過關遣返本港。

【1620】天水圍警署：載有第三批刑滿港人的3輛警方私家車駛抵天水圍警署，由鐵馬開路，及警車殿後護航。進入警署後，3名港人被黑布蒙頭及反鎖手銬帶進警署內進行「落簿」程序。車輛抵達警署前，有數十名警員於警署外的馬路兩邊排開，拉起橙色帶，戒備森嚴。

【1603】深圳灣：第三批被移交回港的有3個人，分別乘坐3輛由警方安排的車輛，由深圳灣口岸前往天水圍警署，沿途同樣有警方鐵馬護航。

▼▼12港人潛逃案，第二批刑滿返港港人▼▼

+ 5 + 5 + 5

【1550】天水圍警署：第二批刑滿返港的3名港人於天水圍警署內完成「落簿」程序，由警方七人車載離天水圍警署，相信轉往警署繼續扣押。

【1524】天水圍警署：3人乘坐的七人車駛進天水圍警署內，他們被黑布蒙頭及反鎖手銬。警署外有數十名警員於馬路兩旁戒備，避免在場人士靠近車輛，有在場聲援人士高呼口號及舉標語。

【1509】深圳灣：第二批被移交回港的有3個人，分別乘坐3輛由警方安排的七人車，由深圳灣口岸前往天水圍警署，3輛七人車均拉下窗簾。沿途車隊前方及後方均有警方鐵馬護航。

▼▼12港人潛逃案，第一批刑滿返港港人▼▼

+ 5 + 5 + 5

【1100】天水圍警署：元朗區議員李頌慈到天水圍警署外聲援。他指出8名港人完成內地監禁，回港仍需面對不同刑責，對此感到心痛，希望他們「撐住」，只願他們平安。市民阿Ｗin上午10時許到警署聲援，擔心在內地刑滿回港港人的健康，「返返嚟香港會好啲啦，其實都係唔樂觀，不過都叫做返返嚟自己地方。」



【1049】天水圍警署：第一批刑滿返港港人已完成「落簿」程序，由灰色七人車載離天水圍警署。據了解首先返港的是李宇軒，他旋即轉往其他警署繼續扣押。早前有消息指李宇軒於香港涉嫌勾結外國勢力被捕一案，警方已掌握足夠證據，預計於李被遣返香港後隨即會落案作檢控。

【1031】深圳灣：現場消息指第一批抵港的只得1人，第二批人士將於下午3時抵港，下午5點則有第三批。

【1024】天水圍警署：接載12港人案中第一批刑滿回港港人的灰色七人車抵達警署。警務處國安處高級警司李桂華在天水圍警署內。

【1014】天水圍警署：大批警員在門外戒備。

【1008】深圳灣：刑滿回港的第一批港人，乘坐灰色七人車經深圳灣口岸抵港。車隊共3架車，除接載事主的灰色七人車外，另有兩架白色及黑色七人車，全部拉上車簾。車隊前方由2部警方鐵馬領航，最後方亦有一部鐵馬。

【0945】天水圍警署：大批警員及多部警車在天順里及天美街一帶戒備，現場未見大批聲援人士。而傳媒區較早前已被圍上橙帶，並逐一檢查記者證。警員在警署外兩邊行人路圍橙帶。

【0938】深圳灣：現場消息指第一批將於上午10時許移交抵港。

【0913】天水圍警署：傳媒在警署外守候，多架警車在場戒備。社運人士王婆婆亦帶同「SAVE 12」燈牌到場聲援。

+ 3 + 3 + 3

▼12港人背景及監禁刑期▼

+ 6 + 6 + 6

12港人乘快艇赴台 遭廣東海警截獲 判囚7個月至3年

12名港人於2020年8月底由西貢布袋澳乘快艇出發，涉嫌離境前往台灣，惟快艇駛至中國水域時被廣東海警截獲。深圳鹽田人民法院於2020年12月30日就「12港人案」作出判決，涉「組織他人偷越邊境罪」的鄧棨然、喬映瑜，分別被判有期徒刑3年及2年；李宇軒等8人「偷越邊境罪」罪成，被判有期徒刑7個月。至於廖子文及黃臨福兩名未成年港人，因自願認罪而不獲起訴，兩人於同日上午11時由深圳警方移交香港警方。

12港青偷渡台灣路線曝光。（香港01製圖）

警國安處及O記拘捕至少20人 涉助「12港人」潛逃

「12港人案」引起全港關注多個月，案件亦有餘波。警方O記及國安處人員於去年10月及今年1月先後拘捕至少20名男女，指控他們協助罪犯潛逃，角色分別為船主、中間人及「金主」，涉嫌提供資金、偷渡前住宿、碼頭接送及安排抵台生活。被捕人士包括壹傳媒創辦人黎智英、社民連梁國雄（長毛）的前議員助理唐婉清、九龍城區議員、律師黃國桐、學聯前副秘書長何潔泓母親張靜恩、29歲獨立音樂人霍朗齊，以及本民前成員鍾雪瑩。